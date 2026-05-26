Báo in ngày 26-5: Tính toán "né" giờ cao điểm sử dụng điện

Báo Người Lao Động số ra ngày 26-5-2026.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 26-5 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

- Nghị quyết mở đường cho siêu đô thị TP HCM (Trang 2)

Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị không chỉ trao cho TP HCM cơ chế phát triển vượt trội mà còn định vị lại vai trò của đầu tàu kinh tế cả nước trong kỷ nguyên mới: một siêu đô thị hiện đại, trung tâm tài chính quốc tế, động lực tăng trưởng và đổi mới sáng tạo của Việt Nam

- Kênh rạch hồi sinh, nâng tầm đô thị (*): Điểm nhấn ấn tượng (Trang 5)

Điển hình về nâng cấp đô thị; điểm hẹn của người dân, du khách; giải quyết ngập... là những điều tích cực mà nhiều dòng kênh ở TP HCM đã và đang ghi dấu

- Tái thiết chiến lược nhân tài (Trang 12)

Tìm và dùng đúng người là "chìa khóa vàng" để mọi tài nguyên, công nghệ sinh lợi và kiến tạo tương lai

- Siết chặt phòng tuyến ngăn dịch Ebola (Trang 13)

Bộ Y tế nhận định nguy cơ Ebola xâm nhập vào Việt Nam ở mức thấp do lây qua tiếp xúc trực tiếp, tuy nhiên toàn ngành vẫn duy trì cảnh giác cao độ

- Nước cờ lạc nhịp! (Trang 9)

Ít có giai đoạn nào làng cờ vua Việt Nam chứng kiến nhiều bê bối như vài tuần lễ gần đây

- Quản lý sức khỏe suốt đời cho người dân (Trang 14)

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế TP HCM trong năm 2026, chuyển từ mô hình "khám chữa bệnh bị động" sang "chủ động phòng bệnh"

- Xây dựng nhà ở công nhân quy mô lớn (Trang 7)

Các dự án sẽ được đầu tư đồng bộ về chất lượng nhà ở và các tiện ích nội khu phục vụ sinh hoạt, giải trí, giáo dục, đi lại

- Minh bạch hoạt động huy động vốn (Trang 11)

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong huy động vốn

- Nhiều dự án giao thông tăng tốc về đích (Trang 15)

Các tuyến giao thông trọng điểm đang dần thành hình, mang theo kỳ vọng phát triển bứt phá của Tây Ninh



