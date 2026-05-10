Báo in ngày 10-5: Để không “lạc lối” trên thị trường lao động

- TUYỂN SINH LỚP 10: Trường công không phải là hướng đi duy nhất (trang 2):

Cuộc cạnh tranh vào lớp 10 công lập chưa bao giờ dễ dàng nhưng cánh cửa tương lai không chỉ nằm ở một kỳ thi. Nhiều mô hình đào tạo mới đang mở ra thêm cơ hội cho học sinh sau THCS

- Dẹp loạn quảng cáo sai sự thật (trang 3):

Nghị định mới của Chính phủ kỳ vọng ngăn chặn hiệu quả tình trạng quảng cáo sai sự thật đang gây nhiễu loạn trên môi trường số

- Ươm tri thức, gieo yêu thương giữa đời thường (trang 5):

Hơn nửa đời người gắn bó với nghề dạy học, nhà giáo Trần Thị Mai Nhân luôn chọn lối sống sẻ chia, âm thầm đến với những hoàn cảnh khó khăn bằng sự chân thành.

- Sắc đỏ giữa đại ngàn (trang 7):

Giữa đại ngàn Đakrông, sắc cờ Tổ quốc đỏ thắm trên từng nếp nhà, con đường, lớp học... là biểu tượng của tình quân dân bền chặt

- "Phù phép" xe đạp điện thành xe máy điện (trang 10):

Xe đạp điện trôi nổi chiếm đến 50% thị phần, trong đó đa số được người bán "độ" sẵn để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dùng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

- Cảnh giác với "thần dược tình yêu" trên mạng (trang 14):

Mạng xã hội quảng cáo và rao bán công khai các loại viên kẹo, nước hoa kích dục... được ví như "nước tình yêu" hay "thần dược tình yêu".

- Quan sát và bình luận: Nhiều danh nghĩa, ít thực chất (trang 16):

Chuyến thăm Trung Quốc giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump có được thành quả đối ngoại về danh nghĩa để thoát thế khó trong đối nội.

