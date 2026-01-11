VIDEO
image

Báo in ngày 11-1: Khơi thông thị trường nhà ở

Vĩnh Tùng - Duy Phú -

Điều chỉnh quy hoạch, cải cách hành chính, gỡ vướng cho hàng nghìn dự án, cùng với chính sách mới được kỳ vọng sẽ “lành mạnh hóa” thị trường nhà ở

Báo in ngày 8-1: Thị trường vàng TP HCM đón làn gió mới

Báo in Người Lao Động 9-1: Mạnh tay chặn thực phẩm bẩn

Báo in ngày 10-1: Đánh thức "đất vàng" phục vụ người dân

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng (trang 2):

Theo Thường trực Ban Bí thư, bảo vệ tuyệt đối an ninh , an toàn Đại hội XIV của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Báo in ngày 11-1: Khơi thông thị trường nhà ở - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 11-1-2026.

Sứ giả của nụ cười (trang 5):

Từng hộp sữa do Trần Trung Chiến trao tặng không chỉ mang lại nụ cười cho các em nhỏ, mà còn thắp lên niềm tin về lòng nhân ái cho cộng đồng.

12 dấu ấn nổi bật của TP HCM năm 2025 (trang 6):

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển lịch sử của TP HCM với sáp nhập địa giới, đổi mới quản trị, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và khẳng định vị thế đầu tàu quốc gia.

Thầm lặng ở mặt trận "không tiếng súng" (trang 7):

Theo chân các trinh sát Cảnh sát biển "đánh án" ma túy mới hiểu rõ sự hy sinh thầm lặng của người lính trong thời bình.

NSƯT ỐC THANH VÂN: Sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn (trang 8):

Với Ốc Thanh Vân, sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn, mà là nơi trở về - nơi người nghệ sĩ được đối thoại với chính mình và với khán giả.

Người kéo tôi trở về từ cõi chết (trang 14):

Tài năng, y đức và sự động viên kịp thời của người thầy thuốc đã tiếp thêm động lực cho người mắc bệnh hiểm nghèo, giúp họ vượt qua lúc tuyệt vọng.

Bi kịch từ lòng tham (trang 15):

Sát hại gia chủ rồi phóng hỏa, lời cầu xin được sống của bị cáo trở nên lạc lõng giữa phiên tòa nặng trĩu nỗi đau.

Quan sát và bình luận: Dấn tới để thoát khó (trang 16):

Việc rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế báo hiệu ông Donald Trump sẽ còn quyết liệt hơn trong hành động theo chủ nghĩa đơn phương.

    Thông báo