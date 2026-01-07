Báo in ngày 8-1: Thị trường vàng TP HCM đón làn gió mới

Báo in ngày 8-1

Đẩy nhanh tiến độ nhà máy điện hạt nhân (Trang 2)

Chiều tối 7-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Nhà máy điện hạt nhân (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo

Mở trục hạ tầng chiến lược, định hình cực tăng trưởng (Trang 3)

TP HCM thống nhất triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, từ đường vượt biển Cần Giờ đến cầu Thủ Thiêm 4…, nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị và kinh tế biển

Rộn ràng hoa Tết (Trang 5)

Các làng hoa ở nhiều địa phương đã sẵn sàng "đổ bộ" sản phẩm vào thị trường Tết Bính Ngọ 2026

Minh bạch xuất khẩu lao động (Trang 6)

Xuất khẩu lao động khởi sắc nhưng rủi ro còn nhiều, nên việc minh bạch thông tin, thủ tục, chi phí là đòi hỏi cấp thiết

Hàng giả, hàng nhái vẫn trêu ngươi (Trang 10)

Cả người bán lẫn người mua đều ngầm hiểu đó là hàng giả, hàng nhái nhưng vẫn chấp nhận giao dịch vì mức giá rẻ đến bất ngờ so với chính hang

Áp hệ số điều chỉnh giá đất: Tính toán cân bằng lợi ích (Trang 13)

Xây dựng hệ số điều chỉnh bảng giá đất là nhiệm vụ phức tạp, buộc TP HCM phải thận trọng để vừa bảo đảm quyền lợi người dân khi bồi thường, vừa giảm gánh nặng tiền sử dụng đất

Hệ lụy kép "ngủ ngày, cày đêm" (Trang 14)

Thói quen thức khuya không chỉ làm mệt mỏi mà còn đảo lộn nhịp sinh học, ảnh hưởng tiêu cực lên hầu hết các cơ quan của cơ thể

Nhìn Thác Voi mà tiếc (Trang 15)

Thác Voi nằm trên dòng sông Cam Ly, đoạn thuộc xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Greenland tuyên bố sẵn sàng đối thoại (Trang 16)

Trong bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh cần phải duy trì quan hệ tốt đẹp với Mỹ

