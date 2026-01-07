VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in ngày 8-1: Thị trường vàng TP HCM đón làn gió mới

Đỗ Thông - Quốc Thắng -

(NLĐO) - Thương hiệu vàng lâu năm từ phía Bắc gia nhập thị trường TP HCM đã tạo thêm nguồn cung giữa lúc giá vàng neo cao

Video liên quan

Báo in ngày 6-1: Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nói "không ép buộc ai cả"

Báo in ngày 6-1: Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nói "không ép buộc ai cả"

Video 05/01/2026
Báo in Người Lao Động 5-1: Venezuela yêu cầu Mỹ thả Tổng thống Maduro

Báo in Người Lao Động 5-1: Venezuela yêu cầu Mỹ thả Tổng thống Maduro

Video 04/01/2026
Báo in ngày 4-1: Ngăn chặn lừa đảo qua mạng từ gốc

Báo in ngày 4-1: Ngăn chặn lừa đảo qua mạng từ gốc

Video 04/01/2026
Báo in ngày 3-1: Tất bật kiếm thêm thu nhập mùa Tết

Báo in ngày 3-1: Tất bật kiếm thêm thu nhập mùa Tết

Thời sự 03/01/2026
Báo in ngày 8-1: Thị trường vàng TP HCM đón làn gió mới - Ảnh 1.

Báo in ngày 8-1

 Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 8-1 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Đẩy nhanh tiến độ nhà máy điện hạt nhân (Trang 2)

Chiều tối 7-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Nhà máy điện hạt nhân (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo

Mở trục hạ tầng chiến lược, định hình cực tăng trưởng (Trang 3)

TP HCM thống nhất triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, từ đường vượt biển Cần Giờ đến cầu Thủ Thiêm 4…, nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị và kinh tế biển

Rộn ràng hoa Tết (Trang 5)

Các làng hoa ở nhiều địa phương đã sẵn sàng "đổ bộ" sản phẩm vào thị trường Tết Bính Ngọ 2026

Minh bạch xuất khẩu lao động (Trang 6)

Xuất khẩu lao động khởi sắc nhưng rủi ro còn nhiều, nên việc minh bạch thông tin, thủ tục, chi phí là đòi hỏi cấp thiết

Hàng giả, hàng nhái vẫn trêu ngươi (Trang 10)

Cả người bán lẫn người mua đều ngầm hiểu đó là hàng giả, hàng nhái nhưng vẫn chấp nhận giao dịch vì mức giá rẻ đến bất ngờ so với chính hang

Áp hệ số điều chỉnh giá đất: Tính toán cân bằng lợi ích (Trang 13)

Xây dựng hệ số điều chỉnh bảng giá đất là nhiệm vụ phức tạp, buộc TP HCM phải thận trọng để vừa bảo đảm quyền lợi người dân khi bồi thường, vừa giảm gánh nặng tiền sử dụng đất

Hệ lụy kép "ngủ ngày, cày đêm" (Trang 14)

Thói quen thức khuya không chỉ làm mệt mỏi mà còn đảo lộn nhịp sinh học, ảnh hưởng tiêu cực lên hầu hết các cơ quan của cơ thể

Nhìn Thác Voi mà tiếc (Trang 15)

Thác Voi nằm trên dòng sông Cam Ly, đoạn thuộc xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Greenland tuyên bố sẵn sàng đối thoại (Trang 16)

Trong bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh cần phải duy trì quan hệ tốt đẹp với Mỹ

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo