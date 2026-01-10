VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in ngày 10-1: Đánh thức “đất vàng” phục vụ người dân

Văn Quyên - Vệ Loan -

(NLĐO) - TP HCM dự kiến mở cửa tạm thời các khu “đất vàng” làm công viên dịp Tết 2026, phục vụ cộng đồng và cải thiện mỹ quan đô thị

Video liên quan

Báo in Người Lao Động 5-1: Venezuela yêu cầu Mỹ thả Tổng thống Maduro

Báo in Người Lao Động 5-1: Venezuela yêu cầu Mỹ thả Tổng thống Maduro

Video 04/01/2026
Báo in ngày 6-1: Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nói "không ép buộc ai cả"

Báo in ngày 6-1: Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nói "không ép buộc ai cả"

Video 05/01/2026
Báo in ngày 8-1: Thị trường vàng TP HCM đón làn gió mới

Báo in ngày 8-1: Thị trường vàng TP HCM đón làn gió mới

Video 07/01/2026
Báo in Người Lao Động 9-1: Mạnh tay chặn thực phẩm bẩn

Báo in Người Lao Động 9-1: Mạnh tay chặn thực phẩm bẩn

Thời sự 08/01/2026
Báo in ngày 10-1: Đánh thức “đất vàng” phục vụ người dân - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 10-1-2026.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

- Đánh thức "đất vàng" phục vụ người dân (trang 6)

TP HCM dự kiến mở cửa tạm thời các khu "đất vàng" làm công viên dịp Tết 2026, phục vụ cộng đồng và cải thiện mỹ quan đô thị

- Gần 14.000 hộp patê "ra lò" từ thịt heo bệnh (trang 11)

Trong kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long không chỉ có thịt heo bệnh mà còn có thịt gà và phụ phẩm nhiễm khuẩn Salmonella

- Không nhân nhượng vi phạm nồng độ cồn (trang 15)

Theo Phòng CSGT Công an TP HCM, vi phạm nồng độ cồn là hành vi phổ biến trong các dịp lễ, Tết và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

- Khi hàng xóm thành... đối thủ (trang 12)

Tiếng ồn, rác thải, lối đi chung, những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt lại đang trở thành "ngòi nổ" cho các vụ án hình sự đau lòng

- "Chìa khóa" khơi thông kinh tế tư nhân (trang 3)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân có tác động bổ trợ; nhiều doanh nghiệp lớn đã đầu tư hàng tỉ USD vào công nghệ mới

- Giải ngân 100% vốn công, chấm dứt dàn trải (trang 2)

Còn hơn 146.900 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2025 cần giải ngân trong 20 ngày tới, song song đó là bắt tay giải ngân gần 995.400 tỉ đồng vốn năm 2026

- 4 dự án thay đổi diện mạo đô thị (trang 5)

3 dự án giao thông, 1 dự án thể thao sắp bước sang trang mới, mang theo niềm tin về một TP HCM sôi động, tươi tắn, đáng sống hơn

- Đột phá với y tế gần dân (trang 14)

Việc sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở được kỳ vọng sẽ đưa dịch vụ y tế đến gần dân, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu trong giai đoạn mới 


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo