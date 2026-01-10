Báo in ngày 10-1: Đánh thức “đất vàng” phục vụ người dân

Báo Người Lao Động số ra ngày 10-1-2026.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

- Đánh thức "đất vàng" phục vụ người dân (trang 6)

TP HCM dự kiến mở cửa tạm thời các khu "đất vàng" làm công viên dịp Tết 2026, phục vụ cộng đồng và cải thiện mỹ quan đô thị

- Gần 14.000 hộp patê "ra lò" từ thịt heo bệnh (trang 11)

Trong kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long không chỉ có thịt heo bệnh mà còn có thịt gà và phụ phẩm nhiễm khuẩn Salmonella

- Không nhân nhượng vi phạm nồng độ cồn (trang 15)

Theo Phòng CSGT Công an TP HCM, vi phạm nồng độ cồn là hành vi phổ biến trong các dịp lễ, Tết và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

- Khi hàng xóm thành... đối thủ (trang 12)

Tiếng ồn, rác thải, lối đi chung, những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt lại đang trở thành "ngòi nổ" cho các vụ án hình sự đau lòng

- "Chìa khóa" khơi thông kinh tế tư nhân (trang 3)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân có tác động bổ trợ; nhiều doanh nghiệp lớn đã đầu tư hàng tỉ USD vào công nghệ mới

- Giải ngân 100% vốn công, chấm dứt dàn trải (trang 2)

Còn hơn 146.900 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2025 cần giải ngân trong 20 ngày tới, song song đó là bắt tay giải ngân gần 995.400 tỉ đồng vốn năm 2026

- 4 dự án thay đổi diện mạo đô thị (trang 5)

3 dự án giao thông, 1 dự án thể thao sắp bước sang trang mới, mang theo niềm tin về một TP HCM sôi động, tươi tắn, đáng sống hơn

- Đột phá với y tế gần dân (trang 14)

Việc sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở được kỳ vọng sẽ đưa dịch vụ y tế đến gần dân, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu trong giai đoạn mới



