HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Báo in Người Lao Động 9-1: Mạnh tay chặn thực phẩm bẩn

Quí Phong - Thanh Long

TP HCM - tầm vóc lớn, sứ mệnh lớn; Tránh khinh suất, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp; Hợp tác toàn cầu gặp thử thách… là những nội dung đáng chú ý khác

Báo in Người Lao Động 9-1: Mạnh tay chặn thực phẩm bẩn - Ảnh 1.

Báo in Người Lao Động 9-1

Mời bạn đọc báo E-PAPER

https://nld.com.vn/e-paper.htm

+ Tăng trưởng dựa vào năng suất, đổi mới sáng tạo

Giai đoạn tới đòi hỏi đổi mới căn bản tư duy phát triển, phương thức quản trị và phân bổ nguồn lực; cải cách đủ sâu, đủ mạnh, đủ quyết liệt

[Trang 2]

+ TP HCM - tầm vóc lớn, sứ mệnh lớn

Trung ương trao cho TP HCM thẩm quyền đầy đủ hơn và thành phố đang nỗ lực để xứng đáng với niềm tin về một siêu đô thị phát triển mạnh mẽ

[Trang 5]

+ 10 năm lan tỏa tri thức và văn hóa đọc

Sau 10 năm đi vào hoạt động, Đường sách TP HCM đã khẳng định vị thế là mô hình văn hóa công cộng kiểu mẫu, đặc trưng của thành phố

[Trang 9]

Báo in Người Lao Động 9-1: Mạnh tay chặn thực phẩm bẩn - Ảnh 2.

10 năm lan tỏa tri thức và văn hóa đọc

+ Đưa TP HCM thành trung tâm dịch vụ của khu vực

Ngành dịch vụ của TP HCM được kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng 12% - 14%/năm

[Trang 11]

+ Mạnh tay chặn thực phẩm bẩn

Người tiêu dùng được khuyến cáo chỉ nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng

[Trang 10]

Báo in Người Lao Động 9-1: Mạnh tay chặn thực phẩm bẩn - Ảnh 3.

Mạnh tay chặn thực phẩm bẩn

+ Học sinh đôn đáo đổi tổ hợp xét tuyển đại học

Nhiều trường ĐH "xóa sổ" tổ hợp xét tuyển truyền thống, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thay đổi tổ hợp môn tự chọn của học sinh các trường phổ thông

[Trang 14]

+ Tránh khinh suất, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp

Chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan giúp U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng A Vòng Chung kết U23 châu Á 2026, mở ra cơ hội rất lớn giành vé vào tứ kết

[Trang 8]

+ Hợp tác toàn cầu gặp thử thách

Hướng tiếp cận của Mỹ đối với Liên hợp quốc là chỉ hỗ trợ những cơ quan và hoạt động mà họ cho là phù hợp chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump

[Trang 16]

Báo in Người Lao Động 9-1

Tin liên quan

Báo in Người Lao Động 5-1: Venezuela yêu cầu Mỹ thả Tổng thống Maduro

Báo in Người Lao Động 5-1: Venezuela yêu cầu Mỹ thả Tổng thống Maduro

(NLĐO) - Gắn kết kiều bào với quê hương; Thêm sức sống cho không gian đô thị; Làng hoa Tết gượng dậy sau bão lũ… là những nội dung đáng chú ý khác

Báo in ngày 3-1: Tất bật kiếm thêm thu nhập mùa Tết

Chỉ rộ lên vài tháng cuối năm nhưng các công việc thời vụ dịp Tết giúp nhiều lao động có Tết đủ đầy

Báo in ngày 4-1: Ngăn chặn lừa đảo qua mạng từ gốc

(NLĐO) - Lừa đảo qua mạng ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp bách phải tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ gốc loại tội phạm này

xét tuyển thực phẩm bẩn U23
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo