Báo in Người Lao Động 9-1: Mạnh tay chặn thực phẩm bẩn

Báo in Người Lao Động 9-1

+ Tăng trưởng dựa vào năng suất, đổi mới sáng tạo

Giai đoạn tới đòi hỏi đổi mới căn bản tư duy phát triển, phương thức quản trị và phân bổ nguồn lực; cải cách đủ sâu, đủ mạnh, đủ quyết liệt

[Trang 2]

+ TP HCM - tầm vóc lớn, sứ mệnh lớn

Trung ương trao cho TP HCM thẩm quyền đầy đủ hơn và thành phố đang nỗ lực để xứng đáng với niềm tin về một siêu đô thị phát triển mạnh mẽ

[Trang 5]

+ 10 năm lan tỏa tri thức và văn hóa đọc

Sau 10 năm đi vào hoạt động, Đường sách TP HCM đã khẳng định vị thế là mô hình văn hóa công cộng kiểu mẫu, đặc trưng của thành phố

[Trang 9]

+ Đưa TP HCM thành trung tâm dịch vụ của khu vực

Ngành dịch vụ của TP HCM được kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng 12% - 14%/năm

[Trang 11]

+ Mạnh tay chặn thực phẩm bẩn

Người tiêu dùng được khuyến cáo chỉ nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng

[Trang 10]

+ Học sinh đôn đáo đổi tổ hợp xét tuyển đại học

Nhiều trường ĐH "xóa sổ" tổ hợp xét tuyển truyền thống, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thay đổi tổ hợp môn tự chọn của học sinh các trường phổ thông

[Trang 14]

+ Tránh khinh suất, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp

Chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan giúp U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng A Vòng Chung kết U23 châu Á 2026, mở ra cơ hội rất lớn giành vé vào tứ kết

[Trang 8]

+ Hợp tác toàn cầu gặp thử thách

Hướng tiếp cận của Mỹ đối với Liên hợp quốc là chỉ hỗ trợ những cơ quan và hoạt động mà họ cho là phù hợp chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump

[Trang 16]