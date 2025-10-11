VIDEO
Báo in ngày 11- 10: Tấm lòng Việt Nam vượt bão lũ

Đỗ Thông - Duy Phú -

(NLĐO) - Thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hàng trăm tỉ đồng đã được người dân đóng góp giúp đỡ cứu nạn, tái thiết các vùng đất bị bão lũ tàn phá

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 11-10 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Việt Nam - Triều Tiên ký kết 5 văn kiện hợp tác (Trang 2)

Chiều 10-10, tại thủ đô Bình Nhưỡng đã diễn ra lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Triều Tiên

Báo in ngày 11- 10: Tấm lòng Việt Nam vượt bão lũ - Ảnh 1.

Bìa Báo Người Lao Động số ra ngày 11-10-2025

Khát vọng "Phố Wall" từ TP HCM (Trang 3)

Từ hợp tác với sàn chứng khoán NASDAQ (Mỹ) đến lộ trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, kỳ vọng TP HCM trở thành cực tài chính mới của châu Á

Sớm dứt điểm chồng chéo trong đào tạo nghề (Trang 14)

Muốn nâng chất đào tạo nghề thì không chỉ tinh gọn cơ học, mà phải chủ động đổi mới mô hình quản trị, nâng hiệu quả hoạt động

Căng sức bảo vệ thương hiệu (Trang 11)

Doanh nghiệp phải chủ động hơn trong việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu và các chỉ dẫn thương mại trong và ngoài nước

Trưởng bản gieo "hạt giống no ấm" (Trang 15)

Ngoài việc phát triển kinh tế, ông Goằng còn là "kho báu văn hóa sống" của người Xạ Phang ở Si Pa Phìn

Hơn cả nhiều lời răn dạy (Trang 13)

Phiên tòa giả định tại sân trường hôm ấy là lời cảnh tỉnh sâu sắc về bạo lực học đường

Tâm huyết và trăn trở của tiến sĩ Nguyễn Thành Phong (Trang 8)

Cuốn sách được đánh giá là công trình nghiên cứu vừa có nền tảng lý luận, vừa gắn với thực tiễn phong phú của TP HCM

Hai công trình đáp ứng trực tiếp đời sống (Trang 5)

Khởi công cùng thời điểm, 2 công trình đã thể hiện cam kết của TP HCM trong xây dựng đô thị phát triển toàn diện

Dải Gaza chứng kiến diễn biến bước ngoặt (Trang 16)

Sau khi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza có hiệu lực, Hamas sẽ trao trả toàn bộ 48 con tin còn lại và Israel thả gần 2.000 tù nhân Palestine

