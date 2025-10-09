HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Báo in Người Lao Động 9-10: Xuyên đêm cứu người trong lũ dữ

Quí Phong - Thanh Long

Bước ngoặt lịch sử của chứng khoán Việt Nam; Hệ lụy khó lường từ búp bê Kumanthong… là những nội dung đáng chú ý khác

Báo in Người Lao Động 9-10: Xuyên đêm cứu người trong lũ dữ - Ảnh 1.

Báo in Người Lao Động 9-10

+ Khí thế mới, niềm tin mới, trách nhiệm mới

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc sáng 8-10 tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu bế mạc hội nghị

[Trang 2]

+ Bước ngoặt lịch sử của chứng khoán Việt Nam

Quyết định nâng hạng chứng khoán được nhiều người cho là "bước ngoặt lịch sử" của thị trường vốn Việt Nam

[Trang 10]

+ Quy định rõ 4 loại hình báo chí

Có ý kiến đề nghị Luật Báo chí (sửa đổi) cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí chủ lực ở một số địa phương

[Trang 3]

+ Xuyên đêm cứu người trong lũ dữ

Chính quyền, lực lượng chức năng và nhiều đội nhóm tình nguyện lao vào dòng nước dữ để cứu dân

[Trang 6]

Báo in Người Lao Động 9-10: Xuyên đêm cứu người trong lũ dữ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

+ Tuyển Việt Nam - tuyển Nepal: Thắng để tạo động lực

Tuyển Việt Nam muốn đi sâu vào giải thì cần phải toàn thắng các lượt trận còn lại của vòng loại cuối Asian Cup 2027

[Trang 9]

+ Bãi giữ xe tự phát: Phạt thôi chưa đủ

Vỉa hè quanh nhiều bệnh viện ở TP HCM vẫn bị chiếm dụng làm bãi giữ xe dù cơ quan chức năng liên tục xử phạt, cho thấy cần có giải pháp căn cơ hơn

[Trang 12]

Báo in Người Lao Động 9-10: Xuyên đêm cứu người trong lũ dữ - Ảnh 3.

Bãi giữ xe tự phát: Phạt thôi chưa đủ

+ Hệ lụy khó lường từ búp bê Kumanthong

Tình trạng mua bán búp bê Kumanthong trên mạng xã hội vẫn tràn lan, nhắm vào học sinh và các em thiếu niên dưới mác bùa may mắn, biến tướng thành thị trường trục lợi và có thể gây ra những hệ lụy khó lường về tâm lý, nhận thức

[Trang 13]

+ Kinh tế thế giới nhiều biến động

Kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục hạ lãi suất khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn so với các khoản đầu tư sinh lãi

[Trang 16]

Báo in Người Lao Động 9-10

