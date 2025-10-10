VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in ngày 10-10: Camera AI - lập lại trật tự giao thông

Văn Quyên - Vệ Loan -

(NLĐO) - Hệ thống camera AI tại TP HCM đang từng bước thay đổi ý thức người tham gia giao thông, góp phần kiến tạo văn hóa giao thông

Video liên quan

Báo in ngày 5-10: Cấp tập mở sàn tiền số

Báo in ngày 5-10: Cấp tập mở sàn tiền số

Video 05/10/2025
Báo in Người Lao Động 6-10: Bão lũ cấp tập, dồn sức đương đầu

Báo in Người Lao Động 6-10: Bão lũ cấp tập, dồn sức đương đầu

Video 05/10/2025
Báo in ngày 8-10: Nhiều hệ lụy khi nghiện lướt video ngắn

Báo in ngày 8-10: Nhiều hệ lụy khi nghiện lướt video ngắn

Video 08/10/2025
Báo in Người Lao Động 9-10: Xuyên đêm cứu người trong lũ dữ

Báo in Người Lao Động 9-10: Xuyên đêm cứu người trong lũ dữ

Thời sự 09/10/2025
Báo in ngày 10-10: Camera AI - lập lại trật tự giao thông - Ảnh 2.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

- Giai đoạn phát triển mới quan hệ Việt Nam - Triều Tiên (Trang 2)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới

- Chính phủ cam kết đồng hành với doanh nghiệp, doanh nhân (Trang 3)

Thủ tướng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn tự lực, tự chủ để bước những bước dài hơn, "vươn xa ra biển, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên bầu trời"

- Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM (Trang 5)

Ngày 9-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM - cùng đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

- TP HCM - Tầm nhìn mới, khát vọng mới (Trang 8)

Trong không khí sôi nổi hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp cùng chia sẻ tầm nhìn và hiến kế để TP HCM thật sự trở thành siêu đô thị vùng, thành phố toàn cầu

- Hoạch định chiến lược mới để vươn mình (Trang 9)

Chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp đã đưa ra những giải pháp tâm huyết để định vị TP HCM mới, hoạch định chiến lược mới để vươn mình trở thành thành phố toàn cầu

- Giao thông khu Nam TP HCM "sáng thêm" (Trang 5)

Công trình cầu đường Nguyễn Khoái được kỳ vọng mở hướng kết nối tốt giữa trung tâm TP HCM và khu Nam thành phố

- Camera AI: Lập lại trật tự giao thông (Trang 12)

Hệ thống camera AI tại TP HCM đang từng bước thay đổi ý thức người tham gia giao thông, góp phần kiến tạo văn hóa giao thông

- Băn khoăn đề xuất siết giao dịch bất động sản (Trang 10)

Quy định tất cả giao dịch bất động sản phải qua sàn do Nhà nước quản lý sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển thị trường

- Sớm ổn định cuộc sống sau lũ lụt (Trang 15)

Cần nhanh chóng khắc phục hậu quả, hỗ trợ cuộc sống người dân, sớm khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh

- Nobel Văn chương 2025 vinh danh tác giả Hungary (Trang 16)

Một trong những tác phẩm nổi bật nhất của ông László Krasznahorkai là tiểu thuyết đầu tay Sátántangó - đã được độc giả Việt Nam biết đến với cái tên "Vũ điệu quỷ Satan" 


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo