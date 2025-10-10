Báo in ngày 10-10: Camera AI - lập lại trật tự giao thông

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

- Giai đoạn phát triển mới quan hệ Việt Nam - Triều Tiên (Trang 2)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới

- Chính phủ cam kết đồng hành với doanh nghiệp, doanh nhân (Trang 3)

Thủ tướng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn tự lực, tự chủ để bước những bước dài hơn, "vươn xa ra biển, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên bầu trời"

- Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM (Trang 5)

Ngày 9-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM - cùng đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

- TP HCM - Tầm nhìn mới, khát vọng mới (Trang 8)

Trong không khí sôi nổi hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp cùng chia sẻ tầm nhìn và hiến kế để TP HCM thật sự trở thành siêu đô thị vùng, thành phố toàn cầu

- Hoạch định chiến lược mới để vươn mình (Trang 9)

Chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp đã đưa ra những giải pháp tâm huyết để định vị TP HCM mới, hoạch định chiến lược mới để vươn mình trở thành thành phố toàn cầu

- Giao thông khu Nam TP HCM "sáng thêm" (Trang 5)

Công trình cầu đường Nguyễn Khoái được kỳ vọng mở hướng kết nối tốt giữa trung tâm TP HCM và khu Nam thành phố

- Camera AI: Lập lại trật tự giao thông (Trang 12)

Hệ thống camera AI tại TP HCM đang từng bước thay đổi ý thức người tham gia giao thông, góp phần kiến tạo văn hóa giao thông

- Băn khoăn đề xuất siết giao dịch bất động sản (Trang 10)

Quy định tất cả giao dịch bất động sản phải qua sàn do Nhà nước quản lý sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển thị trường

- Sớm ổn định cuộc sống sau lũ lụt (Trang 15)

Cần nhanh chóng khắc phục hậu quả, hỗ trợ cuộc sống người dân, sớm khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh

- Nobel Văn chương 2025 vinh danh tác giả Hungary (Trang 16)

Một trong những tác phẩm nổi bật nhất của ông László Krasznahorkai là tiểu thuyết đầu tay Sátántangó - đã được độc giả Việt Nam biết đến với cái tên "Vũ điệu quỷ Satan"



