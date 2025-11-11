VIDEO
Báo in ngày 11-11: Khi chuỗi thực phẩm ngoài vòng kiểm soát

Đỗ Thông - Chi Phan -

(NLĐO) - Không ít người bán thức ăn sử dụng thực phẩm do người quen tự làm hoặc mua từ các xưởng gia công nhỏ không có chứng nhận

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 11-11 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Giải pháp tăng sinh, chăm lo người già (Trang 2)

Một số đại biểu Quốc hội đề xuất hỗ trợ tài chính cho tất cả phụ nữ sinh đủ 2 con, đồng thời thiết lập chính sách ưu tiên thúc đẩy phát triển các cơ sở dưỡng lão

Hội tụ của ý chí, sáng tạo và tình người (Trang 3)

Bí thư Thành ủy TP HCM tin tưởng nếu mỗi khu phố đều đoàn kết, mỗi người dân đều chủ động, sáng tạo, nghĩa tình, thì cả thành phố sẽ trở nên năng động và hạnh phúc hơn bao giờ hết

Metro số 2 đang rất gần (Trang 5)

Sau 60 ngày đêm thi đua, tuyến metro số 2 sẽ đứng trước bước ngoặt mới. Đây cũng là dấu ấn cho toàn hệ thống đường sắt đô thị của TP HCM về tiền lệ nỗ lực

Đo lường "chất lượng sống" (Trang 6)

Chất lượng sống cần được cụ thể hóa thành chương trình mục tiêu quốc gia, với lộ trình, nguồn lực, trách nhiệm rõ ràng

Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik (Trang 9)

Đội tuyển Việt Nam vừa chào đón 2 "tân binh" sinh năm 2000, gồm: Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường

Chứng khoán mất 200 điểm: Diễn biến bình thường (Trang 11)

Nền tảng vĩ mô của Việt Nam vững chắc, đầu tư công đang được đẩy mạnh và chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ là

Ngổn ngang làng chài sau bão dữ (Trang 12)

Bão số 13 quét qua làng chài Phú Thứ và Phú Hòa (xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), đã cuốn đi bao công sức mà người dân nơi đây gầy dựng bằng mồ hôi và nước mắt

Ngại đi khám, họa ập đến (Trang 14)

Nhiều người ngại đi khám, sợ phẫu thuật nên đã âm thầm chịu đựng bệnh tật dẫn đến bỏ lỡ thời gian điều trị hiệu quả

Giữ đất ven biển (Trang 15)

Từ xã Bình Châu đến phường Vũng Tàu (TP HCM), biển đang từng ngày "đẩy lùi" đất liền, gây ra không ít thiệt hại

