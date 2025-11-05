Báo in ngày 6-11: Bão số 13 - cơn bão "hết sức bất thường"

Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 6-11

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 6-11 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Lựa chọn người xứng đáng, vì quốc gia - dân tộc (Trang 2)

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trách nhiệm "chọn đúng người cho đúng việc", nhất là nhân sự cấp cao, những người lãnh đạo đất nước, là điều kiện tiên quyết để đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả

Siết chặt kê khai, thu hồi tài sản tham nhũng (Trang 3)

Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn về kê khai, xác minh và thu hồi tài sản để tăng hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Nỗi niềm bên chung cư cũ (Trang 5)

Gần 10 năm trước, qua kết quả kiểm định, chung cư tại số 5 Cao Thắng (phường Bàn Cờ) đã bị xác định là chung cư cấp C bởi sự xuống cấp nghiêm trọng

Đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 (Trang 9)

Theo thể lệ, vòng đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 diễn ra đến hết ngày 25-11

Rục rịch săn đất làm khu dưỡng lão (Trang 10)

Một khu nghỉ dưỡng hay dưỡng lão đúng nghĩa không chỉ cần vị trí đẹp mà còn phải có khí hậu tốt, hạ tầng y tế, giao thông thuận tiện

Phía sau hình ảnh hào nhoáng của một nữ doanh nhân (Trang 13)

Bị can Vũ Thị Thúy và 10 đồng phạm đã dùng lợi nhuận khủng, mượn uy tín để lừa 13.980 nhà đầu tư, chiếm đoạt gần 5.000 tỉ đồng

Sẵn sàng cho "phủ sóng" bảo hiểm y tế toàn dân (Trang 14)

Phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) đã được mở rộng đáng kể, bao gồm hầu hết các dịch vụ y tế cơ bản và nhiều kỹ thuật chuyên sâu

Cảnh báo đáng lo về mục tiêu khí hậu (Trang 16)

Theo báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), lượng khí thải toàn cầu năm 2024 đã tăng 2,3% so với năm trước