Thời sự

Báo in ngày 9-11: Hôm nay, sự kiện việc làm hấp dẫn chờ đón bạn

Vĩnh Tùng - Thanh Long

(NLĐO) - Các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tham gia Job Link 2025 mang đến hàng ngàn cơ hội việc làm cho sinh viên và người lao động

Báo in ngày 9-11: Hôm nay, sự kiện việc làm hấp dẫn chờ đón bạn - Ảnh 1.

Báo in ngày 9-11

Tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4% (trang 2): Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung cao độ, làm mới các động lực tăng trưởng để GDP quý IV đạt trên 8,4%, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025 trên 8%.

TP HCM và Petrovietnam hợp tác, cùng phát triển (trang 3): Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang khẳng định thành phố cam kết đồng hành với Petrovietnam trong các định hướng phát triển chiến lược, đặc biệt ở những lĩnh vực kinh tế biển, năng lượng và logistics

Báo in ngày 9-11: Hôm nay, sự kiện việc làm hấp dẫn chờ đón bạn - Ảnh 2.

TP HCM và Petrovietnam hợp tác, cùng phát triển

Về BẢY NÚI săn ảnh, xem đua bò (trang 5): Phía xa là núi, trước mặt là cánh đồng thốt nốt, len vào núi có suối, hồ, vào rừng tràm có muôn chim đã khiến vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.

NSND TẤN GIAO: Nghề hát cho tôi hạnh phúc (trang 8): Từ "San hô đỏ" nhìn về hành trình nghệ thuật với hàng trăm vai diễn chiến sĩ cách mạng bảo vệ biên giới, biển đảo là ký ức khó quên đối với NSND Tấn Giao.

Ô tô bắt buộc có ghế an toàn cho trẻ em (trang 10): Quy định này là bước đi thiết yếu nhằm bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi tham gia giao thông.

Đằng sau giá rẻ có thể là chiếc bẫy (trang 13): Cảnh giác với hàng giá rẻ, kiểm tra kỹ thông tin người bán, tài khoản bán hàng có lượt đánh giá cao, nhiều bình luận tích cực.

Hai bác sĩ cùng tên và ca mổ lịch sử (trang 14): Thành công của ca phẫu thuật lịch sử đầu tiên này đã ghi thêm mốc son mới cho nền y học nước nhà, đặc biệt trong lĩnh vực phẫu thuật mạch máu -tiết niệu.

Sự kiện và bình luận: Nhận thức mới của EU (trang 16): Liên minh châu Âu không chỉ bất ngờ đặc biệt đề cao việc nhanh chóng mở rộng liên minh mà còn xác định thời hạn cụ thể.

Tin liên quan

Báo in Người Lao Động 3-11: Lương nhà giáo được xếp cao nhất

Báo in Người Lao Động 3-11: Lương nhà giáo được xếp cao nhất

Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Một công trình, nhiều thông điệp; Tiếp sức người dân gượng dậy sau mưa lũ… là những nội dung đáng chú ý khác

Báo in ngày 5-11: Hoán cải xe máy xăng sang xe điện: Khả thi?

(NLĐO) - Giải pháp chuyển đổi động cơ điện cho xe máy chạy xăng mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể, song cần đề phòng nguy cơ chập cháy

Báo in ngày 6-11: Bão số 13 - cơn bão "hết sức bất thường"

(NLĐO) - Phó Thủ tướng cho rằng đây là cơn bão "hết sức bất thường", do vậy cần đặt công tác phòng chống trong "tình trạng khẩn cấp hơn và nguy hiểm hơn"

