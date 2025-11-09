Báo in ngày 9-11: Hôm nay, sự kiện việc làm hấp dẫn chờ đón bạn

Báo in ngày 9-11

Tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4% (trang 2): Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung cao độ, làm mới các động lực tăng trưởng để GDP quý IV đạt trên 8,4%, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025 trên 8%.

TP HCM và Petrovietnam hợp tác, cùng phát triển (trang 3): Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang khẳng định thành phố cam kết đồng hành với Petrovietnam trong các định hướng phát triển chiến lược, đặc biệt ở những lĩnh vực kinh tế biển, năng lượng và logistics

Về BẢY NÚI săn ảnh, xem đua bò (trang 5): Phía xa là núi, trước mặt là cánh đồng thốt nốt, len vào núi có suối, hồ, vào rừng tràm có muôn chim đã khiến vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.

NSND TẤN GIAO: Nghề hát cho tôi hạnh phúc (trang 8): Từ "San hô đỏ" nhìn về hành trình nghệ thuật với hàng trăm vai diễn chiến sĩ cách mạng bảo vệ biên giới, biển đảo là ký ức khó quên đối với NSND Tấn Giao.

Ô tô bắt buộc có ghế an toàn cho trẻ em (trang 10): Quy định này là bước đi thiết yếu nhằm bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi tham gia giao thông.

Đằng sau giá rẻ có thể là chiếc bẫy (trang 13): Cảnh giác với hàng giá rẻ, kiểm tra kỹ thông tin người bán, tài khoản bán hàng có lượt đánh giá cao, nhiều bình luận tích cực.

Hai bác sĩ cùng tên và ca mổ lịch sử (trang 14): Thành công của ca phẫu thuật lịch sử đầu tiên này đã ghi thêm mốc son mới cho nền y học nước nhà, đặc biệt trong lĩnh vực phẫu thuật mạch máu -tiết niệu.

Sự kiện và bình luận: Nhận thức mới của EU (trang 16): Liên minh châu Âu không chỉ bất ngờ đặc biệt đề cao việc nhanh chóng mở rộng liên minh mà còn xác định thời hạn cụ thể.