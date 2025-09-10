Báo in ngày 11-9: Những mảnh vá vụng về ở Mũi Né

Báo Người Lao Động số ra ngày 11-9-2025.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 11-9 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Phát triển mạnh mẽ quan hệ Việt Nam – Úc (Trang 2)

Việt Nam hoan nghênh Úc hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam triển khai những chính sách then chốt để đạt hai mục tiêu 100 năm

Chuẩn bị thật kỹ cho Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM (Trang 10)

Trung tâm Tài chính quốc tế là cơ sở để TP HCM nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, thương mại và dịch vụ hàng đầu cả nước

Điều kỳ diệu tưởng chừng bất khả (Trang 14)

Dù khoa học y tế có phát triển đến đâu, song tấm lòng nhân ái, sự tận tâm và tình yêu thương con người vẫn là giá trị cốt lõi làm nên một người thầy thuốc đáng kính

Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 6: Tâm huyết, trách nhiệm và khoa học (Trang 12)

Các bài dự thi đa dạng góc nhìn, gắn hiến kế với bức tranh tổng thể của TP HCM; không chỉ nêu ý tưởng mà còn phân tích chi phí, cơ chế, lộ trình, giúp hiến kế trở nên thiết thực

Sầu riêng gặp mưa, nhiều người "nát ruột" (Trang 15)

Tây Nguyên đang vào chính vụ thu hoạch sầu riêng, thời tiết bất lợi đang khiến nông dân, doanh nghiệp xuất khẩu đứng ngồi không yên

Thị trường tài sản số đã đến rất gần (Trang 11)

Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng nộp thuế và giao dịch trên các nền tảng chính thức nếu được pháp luật bảo vệ

Luận tội "người thao túng" (Trang 13)

Với vai trò chủ mưu, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị đề nghị 10 - 11 năm tù

Diễn biến đáng lo ở Trung Đông (Trang 16)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai nhận trách nhiệm về vụ không kích nhằm vào giới lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha – Qatar