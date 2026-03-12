VIDEO
Báo in ngày 12-3: Bài toán quanh eo biển Hormuz

Đỗ Thông - Chi Phan -

Mỹ sẽ xem xét nhiều phương án khác nhau nhằm tạo điều kiện để lưu thông hàng hải thương mại được nối lại qua vịnh Ba Tư

Báo in ngày 12-3: Bài toán quanh eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Bìa báo Người Lao Động số ra ngày 12-3

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 12-3 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Báo Đảng phải có chuẩn mực và vị thế riêng (Trang 2)

Tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu

Khai mở tiềm năng kinh tế bạc (Trang 3)

Người cao tuổi vừa là nguồn lực cung vừa là động lực cầu của nền kinh tế bạc

Cẩm nang cho cử tri (Trang 5)

Các thông tin cùng hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử TP HCM giúp cử tri thành phố mang tên Bác có Ngày hội non sông trọn vẹn

Thêm cơ chế bảo vệ người lao động (Trang 7)

Hoàn thiện pháp lý, bổ sung chế tài xử phạt phù hợp nhằm bảo đảm kỷ cương, minh bạch trong lĩnh vực lao động trong và ngoài nước

Hơn cả lời cảnh báo (Trang 9)

Thất bại 0-4 trước Nhật Bản khiến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tan giấc mơ World Cup 2027

Đề xuất miễn thuế, nới trần giá vé máy bay (Trang 10)

Nếu toàn bộ chi phí nhiên liệu đều được cộng vào giá vé máy bay thì tác động sẽ rất lớn

Tour trực thăng ngắm TP HCM cất cánh (Trang 11)

Tour trực thăng góp phần tạo nên diện mạo mới cho du lịch TP HCM, thêm cơ hội quảng bá điểm đến, cạnh tranh với các siêu đô thị

Làm rõ trách nhiệm cho thuê ki - ốt ở chợ Đà Lạt (Trang 13)

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và chấn chỉnh toàn diện việc cho thuê ki-ốt ở chợ Đà Lạt

Khi khoa học khởi nguồn từ lòng nhân ái (Trang 12-13)

Từ lòng trắc ẩn với người yếu thế, TS Ngô Thị Duyên theo đuổi nghiên cứu công nghệ hỗ trợ giao tiếp và học tập, đưa khoa học đến gần hơn với đời sống

    Thông báo