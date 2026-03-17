Báo in ngày 17-3: Kịch bản hạ nhiệt giá xăng dầu

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 17-3 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:



Mở rộng cơ hội tiếp cận thuốc điều trị ung thư (Trang 3)

Thông tin nhiều thuốc điều trị ung thư đắt đỏ sắp được BHYT chi trả nhận được sự quan tâm của người bệnh và gia đình bệnh nhân ung thư

Trải nghiệm xe đạp điện công cộng (Trang 5)

Cùng với metro, xe buýt chạy năng lượng sạch…, giao thông công cộng tại TP HCM vừa có thêm hình thức di chuyển thân thiện với môi trường

Mánh khóe trục lợi bảo hiểm (Trang 7)

Nhiều chiêu trò giả mạo chứng từ, lập hồ sơ khống để trục lợi quỹ BHXH, BHYT đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý

Hiện tượng Khoa Ngô (Trang 9)

Sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của V-League 2025-2026

Rối quy định hóa đơn trên sàn (Trang 11)

Chuyên gia đề xuất cơ quan quản lý có thể cân nhắc phương án để sàn đứng ra phát hành hóa đơn cho người mua

Đấu giá 3.790 căn hộ Thủ Thiêm: Chia nhỏ, nới quy hoạch (Trang 13)

Thay vì bán gộp, TP HCM sẽ chia nhỏ khối tài sản và cho phép điều chỉnh quy hoạch toàn diện để tìm chủ nhân cho 3.790 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm

Tri ân qua từng trang viết (Trang 14)

Những tác phẩm dự thi thể hiện lòng tri ân sâu sắc, lan tỏa những câu chuyện đời thường nhưng giàu tính nhân văn về thầy thuốc

Tăng tốc hoàn thiện "bệ phóng" giao thông (Trang 15)

Đồng Nai thúc tiến độ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công các tuyến kết nối, quyết hoàn thiện "bệ phóng" giao thông phục vụ khai thác sân bay Long Thành

Nâng tầm gắn kết chiến lược Việt Nam - Trung Quốc (Trang 16)

Nhiệm vụ hàng đầu của hai bên là tiếp tục nâng tầm gắn kết chiến lược, để hợp tác Việt - Trung đạt nhiều kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho hai dân tộc