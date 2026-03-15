Báo in Người Lao Động 16-3: “Phòng thí nghiệm” của Mỹ đối đầu Iran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Báo in Người Lao Động 16-3: “Phòng thí nghiệm” của Mỹ đối đầu Iran

Quí Phong - Thanh Long

Đất nước rộn ràng trong ngày hội lớn; Lựa chọn những người tài đức Cô gái khiếm thị chinh phục 7 ĐH danh tiếng… là những thông tin đáng chú ý khác

Báo in Người Lao Động 16-3: “Phòng thí nghiệm” của Mỹ đối đầu Iran - Ảnh 1.

Báo in Người Lao Động 16-3

Mời các bạn đón đọc E-PAPER Báo Người Lao Động

https://nld.com.vn/e-paper.htm

+ Đất nước rộn ràng trong ngày hội lớn

Cử tri cả nước từ thành thị đến nông thôn, miền núi; ở mọi độ tuổi, lĩnh vực, tôn giáo... đều kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dâ

[Trang 2]

+ Lựa chọn những người tài đức

Mỗi lá phiếu đều gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của người dân vào tương lai phát triển mạnh mẽ của TP HCM và đất nước

[Trang 3]

Báo in Người Lao Động 16-3: “Phòng thí nghiệm” của Mỹ đối đầu Iran - Ảnh 2.

Lựa chọn những người tài đức

+ Hàng loạt công trình rút ngắn thời gian về đích

Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm tại TP HCM được tin tưởng sẽ đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cũng như cả nước

[Trang 5]

+ Tạo bệ phóng hạ tầng vững chắc

Với cam kết hoàn thành mạng lưới metro trước năm 2030 cùng các chính sách huy động vốn đột phá, TP HCM đang tạo ra bệ phóng hạ tầng vững chắc để khẳng định lại vị thế đầu tàu kinh tế cả nước

[Trang 12]

+ "Phòng thí nghiệm" của Mỹ đối đầu Iran

Mỹ đã biến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran thành "phòng thí nghiệm" những vũ khí thế hệ mới và công nghệ tái định nghĩa chiến sự hiện đại, từ tên lửa tấn công chính xác, UAV cảm tử đến trí tuệ nhân tạo (AI) tối ưu hóa mục tiêu

[Trang 12-13]

Báo in Người Lao Động 16-3: “Phòng thí nghiệm” của Mỹ đối đầu Iran - Ảnh 3.

"Phòng thí nghiệm" của Mỹ đối đầu Iran

+ Cô gái khiếm thị chinh phục 7 đại học danh tiếng

Đồng Thị Hải Yến khiến nhiều người thán phục khi nhận được thư mời nhập học thạc sĩ từ 7 ngôi trường danh giá trên thế giới, trong đó có Harvard, Oxford, Stanford...

[Trang 14]

+ Đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm

Trước áp lực hoàn thành hàng loạt công trình giao thông trọng điểm trong năm 2026, lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL yêu cầu những đơn vị liên quan tăng tốc thi công, tháo gỡ điểm nghẽn để bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư

[Trang 15]

+ Bài toán khó với các ngân hàng trung ương

Nhiều ngân hàng trung ương, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, dự kiến giữ nguyên lãi suất tại các cuộc họp chính sách trong tuần này

[Trang 16]

Báo in Người Lao Động 16-3

Báo in ngày 14-3: Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Báo in ngày 11-3: Khu Mả Lạng chờ hồi sinh

(NLĐO) - Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1-7-2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp

Báo in ngày 11-3: Khu Mả Lạng chờ hồi sinh

Sau hơn 2 thập kỷ sống thấp thỏm vì dự án "treo", hàng ngàn hộ dân khu Mả Lạng nay đã được thở phào, thắp lại hy vọng an cư khi thành phố tháo gỡ quy hoạch

Báo in ngày 10-3: Kích hoạt giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu

(NLĐO) - Nhiều giải pháp bình ổn giá xăng dầu được các cơ quan chức năng đồng loạt triển khai

người lao động Mỹ Iran báo in
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo