Báo in ngày 15-3: Thời khắc quan trọng trong kỷ nguyên mới

Hôm nay, gần 79 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu (trang 2): Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không khí hướng về "Ngày hội non sông" lan tỏa khắp cả nước.

Gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu (trang 3): Cử tri cả nước hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với kỳ vọng chọn được người có bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, thực sự đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Yên tâm giao cho TP HCM những việc lớn, việc khó (trang 6): Bộ Chính trị công bố quyết định kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhằm đánh giá việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Gạc Ma - khúc tráng ca bất tử (trang 7): 38 năm sau sự kiện Gạc Ma, ký ức về sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam vẫn khắc sâu trong tâm trí nhiều người, trở thành biểu tượng bất khuất.

CA SĨ Y DZĂNG ARUL - Giọng hát mang hơi thở đại ngàn: (trang 8): Y Dzăng Arul là một trong những giọng ca mang đậm dấu ấn Tây Nguyên trên sân khấu ca nhạc Việt.

Bán lẻ điện máy: Sân chơi của vài "ông lớn" (trang 10): Từ một thị trường sôi động với nhiều thương hiệu lớn, hiện ngành bán lẻ điện máy chỉ còn là sân chơi của các "ông lớn" trong nước.

Ngăn ngừa rủi ro tài chính số (trang 11): Nhiều ngân hàng ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng số trên thiết bị có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro về an toàn thông tin.

Khi người trẻ chọn kết hôn sớm (trang 12): Trong khi nhiều người trẻ trì hoãn kết hôn, vẫn có những người lựa chọn lập gia đình sớm vì tin rằng tình yêu và trách nhiệm sẽ giúp mình trưởng thành.

Tin quảng cáo "nổ", coi chừng cột sống mang họa (trang 14): Việc tự ý mua và sử dụng các loại máy kéo giãn cột sống nếu không cẩn thận có thểkhiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Nhiều nước đàm phán với Iran về Hormuz (trang 16): Sự bất ổn ở "huyết mạch dầu mỏ" đè nặng khi có thông tin Mỹ điều động 2.500 binh sĩ thủy quân lục chiến đến Trung Đông.

