Báo in ngày 17-8: Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội

Vĩnh Tùng - Quốc Thắng -

17/08/2025 00:06

(NLĐO) - Thủ tướng đồng ý kiến nghị của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua, thuê mua nhà ở xã hội cho phù hợp thực tế

Báo in ngày 17-8: Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Báo in ngày 17-8

Kỳ vọng "hòn ngọc" Bình Quới - Thanh Đa tỏa sáng (trang 3): Điều chỉnh quy hoạch là bước tiến quan trọng, kỳ vọng mở ra chương phát triển mới cho bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.

Bảo tồn rong mơ ở Vạn Tường (trang 5): Tháng 5 dương lịch, rong rất tốt, khi thủy triều xuống, đứng trong bờ nhìn ra xa thấy rong mọc vàng cả bờ biển.

80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam (trang 6): Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân đều luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, vì dân.

Hướng tới tầm cao mới (trang 7): Với những mục tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội, Đảng bộ nhiều phường, xã tại TP HCM hạ quyết tâm đưa địa phương phát triển lên tầm cao mới

Gấp rút chuyển đổi tài khoản giao thông (trang 10): Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến hạn chót chuyển sang tài khoản giao thông nhưng mới có khoảng 30% chủ phương tiện chuyển đổi.

Kỳ tích ca ghép tim - phổi đầu tiên tại Việt Nam (trang 14): Thành công của ca ghép tim - phổi đầu tiên tại Việt Nam khẳng định bước tiến vượt bậc của nền y học nước nhà khi làm chủ được một trong những kỹ thuật ghép đa tạng khó nhất thế giới.

Để ánh sáng tri thức dẫn lối (trang 11): Từ ngôi trường dành cho người khiếm thị, Nguyễn Thành Vinh bước ra thế giới với học bổng danh giá, nuôi giấc mơ phụng sự cộng đồng bằng chính hiểu biết và trái tim giàu lòng trắc ẩn.

Quan sát và bình luận: Có hài hòa, thiếu thỏa thuận (trang 16): Thông điệp của Tổng thống Donald Trump là Ukraine và các đồng minh chỉ có hai lựa chọn: Đồng ý với Mỹ hoặc tự thương thảo với Nga.

