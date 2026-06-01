Báo in ngày 2-6: Trước cổng trường thi

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 2-6 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Việt Nam - Philippines: Đối tác chiến lược tăng cường (Trang 2)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhất trí ra Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược tăng cường

Nhà ở cho thuê thành phân khúc chiến lược (Trang 3)

Cần thay đổi mạnh mẽ tư duy phát triển nhà ở theo hướng nhà ở cho thuê trở thành một phân khúc chiến lược, dài hạn, đặc biệt với các địa phương có lực lượng lao động nhập cư lớn

Bìa Báo Người Lao Động ra ngày 2-6-2026

TP HCM ấm áp, thân thương (*): Viết tiếp kỳ tích khu Đông (Trang 5)

Những quyết sách từ trung ương và TP HCM trên tinh thần vì cuộc sống người dân đã biến khu Đông từ một nơi heo hút trở nên tráng lệ

Giữ chỗ đứng giữa dây chuyền tự động (Trang 6)

Giữa làn sóng tự động hóa và AI, kỹ năng nghề đang trở thành "tấm vé" giúp công nhân giữ việc và tăng thu nhập

Khi nghệ sĩ "đánh rơi" trách nhiệm (Trang 8)

Bê bối của nghệ sĩ không chỉ làm tổn hại danh tiếng cá nhân mà còn bào mòn niềm tin công chúng và tác động tiêu cực đến xã hội

Xăng E10 phủ sóng cùng cam kết mạnh mẽ (Trang 10)

Bên cạnh những khách hàng mới, không ít người đã chủ động lựa chọn xăng E10 ngay từ những ngày đầu bán thử nghiệm hồi tháng 8 năm ngoái

"Cởi trói" vàng trang sức (Trang 11)

Nếu được tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, ngành vàng trang sức, mỹ nghệ Việt Nam có thể đạt kim ngạch xuất khẩu từ 4-5 tỉ USD mỗi năm

Xây dựng và phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới (*): Cán bộ "4 dám" gỡ việc cho dân (Trang 12)

TP HCM cần đội ngũ cán bộ dám dấn thân, gạt bỏ tâm lý e dè để tháo gỡ mọi điểm nghẽn

THI VÀO LỚP 10 TẠI TPHCM: Văn giàu cảm xúc, ngoại ngữ không đánh đố (Trang 14)

Gần 152.000 thí sinh ở TP HCM đã trải qua ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 với đề thi được đánh giá "dễ thở" với đa số thí sinh