Báo in ngày 2-9: Rộn ràng ngày hội non sông

HÀNH TRÌNH VẺ VANG (Trang 2)

Lịch sử dân tộc Việt Nam là một bản trường ca vĩ đại được dệt nên từ hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước

KHÁT VỌNG VUƠN XA (Trang 6-7)

TP HCM không chỉ là biểu tượng tiên phong của đất nước mà còn là nguồn cảm hứng, điểm tựa, lan tỏa khát vọng đưa Việt Nam vươn tầm cao mới

Bìa in Báo Người Lao Động số ra ngày 2-9-2025

BƯỚC NGOẶT MANG TÊN SIÊU ĐÔ THỊ TP HCM (Trang 8)

Hợp nhất TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đưa Việt Nam sở hữu siêu đô thị đầu tiên, tạo thế và lực mới để vươn tầm toàn cầu

HẠNH PHÚC GIẢN DỊ NGÀY TẾT ĐỘC LẬP (Trang 20)

Từ các điểm phát quà đến từng gia đình, niềm vui lan tỏa, gửi gắm thông điệp sẻ chia, đoàn kết và tự hào dân tộc khi người dân nhận quà Quốc khánh

CÚ HÍCH TỪ TỔ HỢP HÓA DẦU TỈ ĐÔ (Trang 23)

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn đi vào vận hành mang ý nghĩa đặc biệt - vừa thúc đẩy phát triển công nghiệp then chốt vừa tạo cú hích cho kinh tế địa phương

NHÂN SỰ NGÀNH NGÂN HÀNG BIẾN ĐỘNG MẠNH (Trang 14)

Làn sóng cắt giảm nhân sự ngành ngân hàng phản ánh sự dịch chuyển mô hình kinh doanh và tác động ngày càng rõ của AI

DẤU LẶNG BAO PHỦ MỘT PHIÊN TÒA (Trang 21)

Phiên tòa khép lại với nhiều tự vấn về nỗi đau đến từ những nguyên nhân không đáng có…

GIẢI MÃ CƠN SỐT "MƯA ĐỎ" (Trang 16)

Với đà tăng đều đặn như những ngày qua, "Mưa đỏ" có thể sẽ vươn lên dẫn đầu danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại

NHÀ HẺM CÀNG NHỎ CÀNG KHÓ BÁN (Trang 18)

Nhà trong các hẻm nhỏ rao bán nhiều nhưng đa phần khách xem xong rồi... để đó!

DỰ ÁN LỚN CẦN NHÀ THẦU LỚN (Trang 13)

Bên cạnh trở ngại mặt bằng, có nguyên nhân chủ quan đến từ khâu tổ chức thi công của nhà thầu và vai trò quản lý dự án của chủ đầu tư...

