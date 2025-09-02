VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in ngày 2-9: Rộn ràng ngày hội non sông

Đỗ Thông - Lê Duy -

02/09/2025 00:00

(NLĐO) - Niềm vui, niềm tin và khát vọng vươn lên đang lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm động lực để toàn dân tộc vững bước tiến lên

Video liên quan

Bí ngô khổng lồ ở Đà Lạt nặng 174 kg, 4 người khiêng ra khỏi vườn

Bí ngô khổng lồ ở Đà Lạt nặng 174 kg, 4 người khiêng ra khỏi vườn

Video 01/09/2025

VIDEO: Thuyền buồm quốc tế gặp sự cố ngoài khơi Cà Mau

Thời sự 31/08/2025

VIDEO: Thượng úy Đào Văn Bình và lớp học "cùng nhau đi lên" truyền cảm hứng cho giới trẻ

Thời sự 01/09/2025

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 2-9 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

HÀNH TRÌNH VẺ VANG (Trang 2)

Lịch sử dân tộc Việt Nam là một bản trường ca vĩ đại được dệt nên từ hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước

KHÁT VỌNG VUƠN XA (Trang 6-7)

TP HCM không chỉ là biểu tượng tiên phong của đất nước mà còn là nguồn cảm hứng, điểm tựa, lan tỏa khát vọng đưa Việt Nam vươn tầm cao mới

Báo in ngày 2-9: Rộn ràng ngày hội non sông - Ảnh 1.

Bìa in Báo Người Lao Động số ra ngày 2-9-2025

BƯỚC NGOẶT MANG TÊN SIÊU ĐÔ THỊ TP HCM (Trang 8)

Hợp nhất TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đưa Việt Nam sở hữu siêu đô thị đầu tiên, tạo thế và lực mới để vươn tầm toàn cầu

HẠNH PHÚC GIẢN DỊ NGÀY TẾT ĐỘC LẬP (Trang 20)

Từ các điểm phát quà đến từng gia đình, niềm vui lan tỏa, gửi gắm thông điệp sẻ chia, đoàn kết và tự hào dân tộc khi người dân nhận quà Quốc khánh

CÚ HÍCH TỪ TỔ HỢP HÓA DẦU TỈ ĐÔ (Trang 23)

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn đi vào vận hành mang ý nghĩa đặc biệt - vừa thúc đẩy phát triển công nghiệp then chốt vừa tạo cú hích cho kinh tế địa phương

NHÂN SỰ NGÀNH NGÂN HÀNG BIẾN ĐỘNG MẠNH (Trang 14)

Làn sóng cắt giảm nhân sự ngành ngân hàng phản ánh sự dịch chuyển mô hình kinh doanh và tác động ngày càng rõ của AI

DẤU LẶNG BAO PHỦ MỘT PHIÊN TÒA (Trang 21)

Phiên tòa khép lại với nhiều tự vấn về nỗi đau đến từ những nguyên nhân không đáng có…

GIẢI MÃ CƠN SỐT "MƯA ĐỎ" (Trang 16)

Với đà tăng đều đặn như những ngày qua, "Mưa đỏ" có thể sẽ vươn lên dẫn đầu danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại

NHÀ HẺM CÀNG NHỎ CÀNG KHÓ BÁN (Trang 18)

Nhà trong các hẻm nhỏ rao bán nhiều nhưng đa phần khách xem xong rồi... để đó!

DỰ ÁN LỚN CẦN NHÀ THẦU LỚN (Trang 13)

Bên cạnh trở ngại mặt bằng, có nguyên nhân chủ quan đến từ khâu tổ chức thi công của nhà thầu và vai trò quản lý dự án của chủ đầu tư...

Mời bạn đọc ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo