Thời sự

VIDEO: Thượng úy Đào Văn Bình và lớp học "cùng nhau đi lên" truyền cảm hứng cho giới trẻ

Quỳnh Trâm

(NLĐO) - Đào Văn Bình, thượng úy chuyên nghiệp thuộc Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân người đã tạo nên lớp học "cùng nhau đi lên"

Giữa những hình ảnh trang nghiêm và đầy tự hào của các khối diễu binh, một câu chuyện đặc biệt đã lan tỏa, mang cảm hứng tích cực cho giới trẻ. Đó là câu chuyện của Đào Văn Bình, thượng úy chuyên nghiệp thuộc Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân người đã tạo nên lớp học "cùng nhau đi lên" – một không gian học tập trực tuyến độc đáo, thu hút hàng ngàn người tham gia mỗi tối.

Sau khi được công chúng biết đến rộng rãi qua các hoạt động diễu binh cấp nhà nước, anh Đào Văn Bình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến. Nhiều người bày tỏ mong muốn được giao lưu, trò chuyện để hiểu thêm về cuộc sống và quá trình rèn luyện của một quân nhân.

VIDEO: Thượng úy Đào Văn Bình và lớp học "cùng nhau đi lên" truyền cảm hứng cho giới trẻ- Ảnh 1.

Thượng úy chuyên nghiệp Đào Văn Bình thuộc Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân, người đã tạo nên "Lớp học cùng nhau đi lên" – một không gian học tập trực tuyến độc đáo, thu hút hàng ngàn người tham gia mỗi tối.

Tuy nhiên, do bận rộn với lịch luyện tập dày đặc cho nhiệm vụ A80 và ôn luyện kiến thức chuyên ngành, thượng úy Đào Văn Bình đã phải từ chối. Nhưng chính từ đây, ý tưởng lớp học “cùng nhau đi lên” đã nảy sinh.

Thượng uý Phòng không - Không quân và lớp học "cùng nhau đi lên" truyền cảm hứng cho giới trẻ

Từ đó, lớp học "cùng nhau đi lên" được hình thành một cách tự nhiên. Mô hình của lớp học rất đơn giản: Thượng úy Đào Văn Bình sẽ bật máy, tắt tiếng và tập trung vào việc học của mình. Ở phía bên kia màn hình, các bạn trẻ cũng có một không gian yên tĩnh, một người bạn đồng hành để cùng nhau ngồi vào bàn học, tạo nên một cộng đồng học tập kỷ luật và tập trung.

Anh Đào Văn Bình chia sẻ đối với một người lính trẻ đến từ Bình Định, được tham gia diễu binh tại Hà Nội, đi qua Quảng trường Ba Đình lịch sử là một niềm vinh dự và hạnh phúc lớn lao, một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời quân ngũ. Tình cảm đó càng được nhân lên khi anh nhận được hàng trăm lá thư tay từ người dân ở khắp nơi gửi về.

VIDEO: Thượng úy Đào Văn Bình và lớp học "cùng nhau đi lên" truyền cảm hứng cho giới trẻ- Ảnh 2.
VIDEO: Thượng úy Đào Văn Bình và lớp học "cùng nhau đi lên" truyền cảm hứng cho giới trẻ- Ảnh 3.
VIDEO: Thượng úy Đào Văn Bình và lớp học "cùng nhau đi lên" truyền cảm hứng cho giới trẻ- Ảnh 4.
VIDEO: Thượng úy Đào Văn Bình và lớp học "cùng nhau đi lên" truyền cảm hứng cho giới trẻ- Ảnh 5.
VIDEO: Thượng úy Đào Văn Bình và lớp học "cùng nhau đi lên" truyền cảm hứng cho giới trẻ- Ảnh 6.
VIDEO: Thượng úy Đào Văn Bình và lớp học "cùng nhau đi lên" truyền cảm hứng cho giới trẻ- Ảnh 7.
VIDEO: Thượng úy Đào Văn Bình và lớp học "cùng nhau đi lên" truyền cảm hứng cho giới trẻ- Ảnh 8.
VIDEO: Thượng úy Đào Văn Bình và lớp học "cùng nhau đi lên" truyền cảm hứng cho giới trẻ- Ảnh 9.
VIDEO: Thượng úy Đào Văn Bình và lớp học "cùng nhau đi lên" truyền cảm hứng cho giới trẻ- Ảnh 10.

Những lá thư tay mà người dân dành cho thượng úy chuyên nghiệp Đào Văn Bình.

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một buổi học, hoạt động của thượng úy chuyên nghiệp Đào Văn Bình đã lan tỏa một thông điệp ý nghĩa. Anh mong muốn thế hệ trẻ, tương lai của đất nước, sẽ luôn nỗ lực hết mình vì bản thân, đồng thời kế thừa và phát huy những di sản quý báu mà cha ông để lại.

VIDEO: Thượng úy Đào Văn Bình và lớp học "cùng nhau đi lên" truyền cảm hứng cho giới trẻ- Ảnh 11.

Thượng úy Đào Văn Bình hi vọng mỗi người sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ và luôn phấn đấu để hiện thực hóa chúng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh

.

