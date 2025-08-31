VIDEO: Thuyền buồm quốc tế gặp sự cố ngoài khơi Cà Mau

Chiều 31-8, Trạm kiểm soát Biên phòng Vĩnh Hậu (Đồn Biên phòng Cái Cùng, tỉnh Cà Mau) cho biết khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, trạm nhận được tin báo của ông Trần Minh Vương (ngụ xã Khánh Hậu) về việc phát hiện thuyền buồm mang quốc tịch nước ngoài gặp sự cố gần trụ điện gió số 6 (thuộc dự án điện gió Hòa Bình 1), cách bờ khoảng 2,5 km.

Lực lượng biên phòng làm việc với thuyền trưởng Fracis P.Lonto

Trên phương tiện có 3 thuyền viên người nước ngoài đang ra tín hiệu cầu cứu. Ngay sau đó, lực lượng biên phòng cùng ông Vương đưa một người vào bờ để làm việc. Người này khai tên Fracis P. Lonto (44 tuổi; quốc tịch Philippines) là thuyền trưởng trên du thuyền.

Theo lời khai của ông Fracis P.Lonto, thuyền buồm thuộc sở hữu của ông Võ Huy Cường (43 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Nai), xuất phát từ bến du thuyền Ocean Marina Pattaya (Thái Lan).

Ngày 26-8, ông Fracis P.Lonto điều khiển thuyền buồm đi Đài Loan (Trung Quốc) để bán phương tiện. Trên thuyền chỉ có vật dụng cá nhân, không chở hàng hóa.

Đến sáng 31-8, thuyền bị hỏng máy, không thể vận hành. Thuyền trưởng phải căng buồm hướng vào bờ và được ông Vương phát hiện, hỗ trợ thông báo cho lực lượng chức năng.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng ở Cà Mau tiếp tục làm rõ.