Báo in ngày 20-6: Có nên quay lại thuế khoán?

Báo Người Lao Động số ra ngày 20-6-2026.

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- Báo chí TP HCM là điểm sáng của báo chí Việt Nam (trang 3)

Báo chí TP HCM không chỉ có bề dày truyền thống mà còn cung cấp được những món ăn tinh thần phong phú, hằng ngày, hằng giờ và khả năng thích ứng, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới

- Hơn 50 nghị quyết nâng tầm vóc TP HCM (trang 5)

Hơn 50 nghị quyết được đánh giá tạo cơ sở quan trọng để TP HCM phát triển, nâng cao chất lượng quản trị đô thị và chăm lo đời sống nhân dân

- Có nên quay lại thuế khoán? (trang 11)

Một số hộ kinh doanh vẫn còn lúng túng trước các quy định mới về thuế và hóa đơn điện tử

- Gỡ vướng BHYT cho người dân (trang 6)

Nhiều chính sách BHYT mới có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 sẽ mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người tham gia

- Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên biến động mạnh (trang 2)

Điểm chuẩn lớp 10 chuyên tại TP HCM năm học 2026-2027 ghi nhận nhiều biến động bất ngờ, hàng loạt lớp tăng từ 5-6 điểm, một số lớp lại giảm sâu tới gần 9 điểm

- Đức - Bờ Biển Ngà: Thuốc thử liều cao (trang 8)

Màn hủy diệt Curaçao 7-1 biến tuyển Đức thành "hiện tượng" lớn nhất tại World Cup 2026

- Vạch trần đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ (trang 10)

Theo cơ quan điều tra, một số người ký kết hợp đồng trong tâm lý vội vàng nên không đọc kỹ hoặc không hiểu hết các nội dung pháp lý liên quan

- Người nổi tiếng và "danh sách đen" (trang 12)

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, phát ngôn lệch chuẩn, coi thường dư luận… vẫn được tung hô, có thể tạo ra hiệu ứng bắt chước nguy hiểm, vô tình gửi đi thông điệp lệch lạc

- "Thổi" thêm tinh hoa cho y học cổ truyền (trang 14)

Từ ngã rẽ ngoài dự định đến trở thành một chuyên gia đầu ngành lĩnh vực y học cổ truyền, một thầy thuốc cả đời nghiên cứu, chữa trị, tiếp thêm tinh hoa dân tộc theo lối hiện đại

- Đào tạo lái xe: Bớt thủ tục, tăng minh bạch (trang 15)

Để quy định mới phát huy hiệu quả, cơ quan quản lý cần sớm ban hành hướng dẫn kỹ thuật thống nhất; bảo đảm tính liên thông của hệ thống dữ liệu; tăng cường thanh tra, kiểm tra trên cơ sở dữ liệu số



