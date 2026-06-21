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Báo in ngày 20-6: Đón đầu nhân lực cho kỷ nguyên số

Vĩnh Tùng - Duy Phú -

(NLĐO) - Nhiều ngành học mới gắn với tự động hóa, bán dẫn, năng lượng xanh, nông nghiệp số đang thu hút thí sinh nhờ cơ hội việc làm rộng mở

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Bước ngoặt lịch sử của báo chí TP HCM (trang 3): Báo chí TP HCM cần sự chuyển động để đáp ứng vai trò định hướng, dẫn dắt trong thời đại truyền thông số

Báo in ngày 20-6: Đón đầu nhân lực cho kỷ nguyên số - Ảnh 1.

Bìa Báo Người Lao Động ra ngày 21-6-2026

Báo in trong bối cảnh mới (trang 4): Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, internet và các nền tảng mạng xã hội đang làm thay đổi sâu sắc môi trường truyền thông toàn cầu.

Từ "người đưa tin" đến "người kiến giải" (trang 5): Báo chí cần phản ứng nhanh hơn, suy xét công bằng hơn, giúp công chúng biết nhiều hơn, hiểu sâu hơn.

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Chuyện mới trong những tờ báo cũ (trang 13): Tin tức rồi sẽ cũ. Còn lòng tốt, khi được viết bằng sự tử tế, thì không bao giờ cũ!

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: Một chính sách, hai giá trị (trang 6): Bảo hiểm thất nghiệp không đơn thuần là khoản trợ cấp mà còn là công cụ an sinh quan trọng, hỗ trợ người lao động tái hòa nhập thị trường lao động một cách bền vững.

"Lá chắn thép" trên biển (trang 7): Suốt 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ

Lữ đoàn 171 đã viết nên truyền thống anh hùng, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

NHÀ SƯU TẦM HUỲNH MINH HIỆP: Người lưu giữ ký ức báo chí (trang 9): Ở triển lãm cá nhân lần thứ hai, nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp giới thiệu gần 50 tờ báo có giá trị lịch sử và 30 hiện vật ký giả xưa sử dụng.

Thị trường tivi mùa World Cup trầm lắng (trang 10): Đã vào mùa World Cup 2026 nhưng các hệ thống bán lẻ điện máy ở TP HCM vẫn không mặn mà triển khai chương trình kích cầu như những mùa trước.

Thầy của chúng tôi, nhà báo Nguyễn Công Thành (trang 14): Nhà báo Nguyễn CôngThành chỉ bảo nhiều thế hệ học trò kinh nghiệm và tâm huyết làm nghề đáng quý, đặc biệt trong lĩnh vực ảnh báo chí.

Quan sát và bình luận: Sự lột xác ngoạn mục (trang 16): Giới quan sát bất ngờ khi cuộc gặp cấp cao G7 năm nay đạt được đồng thuận về mọi chủ đề nghị sự, với sự hợp tác của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

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