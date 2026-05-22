Báo in ngày 22-5: TPHCM chuẩn bị kỹ cho kỳ thi quy mô lớn

Bìa báo Người Lao Động số ra ngày 22-5

+ Công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia [Trang 2]

Cần đặt việc phát triển công nghệ lượng tử trong tổng thể triển khai Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị và chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

+ Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố [Trang 3]

Một số địa phương đang khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách

+ Không để công nhân - lao động phải lo toan [Trang 6]

Thành phố có thể phát triển từng ngày song nếu công nhân - lao động vẫn còn lo toan về nhà ở, việc làm, y tế, giáo dục hay tương lai nghề nghiệp thì sự tăng trưởng ấy chưa được bền vững

+ Khơi dòng vốn công để TPHCM cất cánh [Trang 12]

Đầu tư công cần thực sự trở thành đòn bẩy để cải thiện chất lượng sống của người dân và nâng tầm diện mạo đô thị

+ Giúp hộ kinh doanh khai thuế đúng, tránh bị phạt [Trang 10]

Ngành thuế đang tập trung hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện để hộ kinh doanh kê khai thuế điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi nếu có sai sót, chưa đặt nặng vấn đề xử phạt

+ TPHCM chuẩn bị kỹ kỳ thi quy mô lớn [Trang 14]

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên sau khi sáp nhập các địa phương là kỳ tuyển sinh với quy mô cực lớn tại TPHCM trong năm 2026

+ Gia đình là nền tảng để TPHCM quét sạch ma túy [Trang 13]

Để đạt mục tiêu "TPHCM không ma túy" vào năm 2030, mỗi gia đình phải là một pháo đài kiên cố, ngăn chặn hiểm họa ngay từ gốc rễ

+ NATO nhóm họp trong âu lo [Trang 16]

Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh việc thu hẹp sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu sẽ không ảnh hưởng đến các kế hoạch phòng thủ của liên minh này

