VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in ngày 23-12: Loa kẹo kéo hết làm phiền, xóm giềng an giấc

Đỗ Thông - Duy Phú -

(NLĐO) - Tuần qua, vấn nạn karaoke gây ồn bước đầu đã hạ nhiệt nhờ chế tài mạnh, nhưng vẫn còn đó nhiều việc cần bàn

Video liên quan

Báo in Người Lao Động 22-12: Thưởng Tết khả quan, an tâm làm việc

Báo in Người Lao Động 22-12: Thưởng Tết khả quan, an tâm làm việc

Thời sự 22/12/2025
Báo in ngày 21-12: Sẵn sàng cho Trung tâm tài chính quốc tế

Báo in ngày 21-12: Sẵn sàng cho Trung tâm tài chính quốc tế

Video 21/12/2025
Báo in Người Lao Động 19-12: U22 Việt Nam đăng quang ngoạn mục

Báo in Người Lao Động 19-12: U22 Việt Nam đăng quang ngoạn mục

Video 19/12/2025
Báo in ngày 23-12: Loa kẹo kéo hết làm phiền, xóm giềng an giấc - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 22-12-2025.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 23-12 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Tập trung giải quyết ba nội dung lớn, quan trọng (Trang 2)

Công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, hoàn thiện văn kiện và chuẩn bị tổ chức Đại hội thành công là 3 nội dung Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan, công tâm trong lựa chọn và đóng góp ý kiến

Công dân số và những lợi ích thấy rõ (Trang 5)

Theo Bộ Công an, công dân số, xã hội số, chính phủ số là 3 trụ cột để phát triển kinh tế và đưa đất nước vào nhóm dẫn đầu về an toàn, an ninh không gian mạng

Có tiền liền tay: Đâu dễ đến vậy (Trang 6)

Rời công xưởng để làm nghề tự do với mong muốn "dễ thở" hơn nhưng thực tế hoàn toàn không dễ

BẦU CHỌN GIẢI MAI VÀNG LẦN THỨ 31-2025 - HẠNG MỤC "NAM, NỮ CA SĨ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT": Cuộc đua khó đoán định (Trang 8)

Ai chiến thắng cũng xứng đáng, bởi năng lực của mỗi người đã được giới chuyên môn thừa nhận và khán giả yêu mến

Nhiều cam kết với thực phẩm Tết (Trang 10)

Nhiều cơ sở sản xuất hàng Tết khẳng định an toàn thực phẩm là yếu tố được đặt lên hàng đầu

Ngóng ngày được cấp phép nhập khẩu vàng (Trang 11)

Yếu tố quan trọng có thể giúp giá vàng trong nước "hạ nhiệt" là việc bổ sung nguồn cung từ vàng nhập khẩu

Những tiếng súng ám ảnh toàn cầu (Trang 12-13)

Đa phần nạn nhân của các vụ xả súng không phải là người thuộc thế giới ngầm, không hề lui tới những nơi mà cảnh sát thường cảnh báo nguy hiểm

Hiểu lầm tai hại về tinh bột (Trang 14)

Xu hướng bỏ hẳn cơm trong khẩu phần ăn hằng ngày làm mất cân bằng dinh dưỡng và rước thêm hệ lụy không tốt cho sức khỏe

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo