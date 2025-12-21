Báo in ngày 21-12: Sẵn sàng cho Trung tâm tài chính quốc tế

Báo in ngày 21-12

Thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số (trang 2): Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức phải thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số; đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn bộ các ngành, lĩnh vực.

Tìm về nốt lặng ở Rothenburg (trang 4): Giáng sinh năm nay ở châu Âu có vẻ trầm lắng hơn. Những cơn sóng lạm phát và hóa đơn năng lượng leo thang khiến người dân "lục địa già" phải thắt chặt hầu bao.

Trao yêu thương, gặt hy vọng (trang 5): Gần 10 năm mở xưởng điêu khắc gỗ, anh Hữu Minh Tài đã dạy nghề miễn phí cho nhiều thanh niên, giúp họ tự nuôi bản thân và gia đình.

Đổi thay giữa đại ngàn (trang 7): Không chỉ chắc tay súng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk còn là điểm tựa bình yên của người dân vùng biên giới trong phát triển kinh tế.

NHÀ VĂN NGUYỄN NHẬT ÁNH: Các nhân vật có lúc chẳng buồn nghe tôi (trang 8): "Tôi phải viết một cuốn sách để trả lời một cuốn sách" - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói như vậy về cuốn sách mới nhất của mình.

Cấp tốc đào tạo nhân lực cho ngành bán dẫn (trang 11): Giải bài toán nhân lực, cơ sở hạ tầng để TP HCM trở thành trung tâm bán dẫn mạnh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Người đưa Việt Nam lên bản đồ ghép tim thế giới (trang 14): Với đôi tay tài hoa, GS-TS-BS Bùi Đức Phú đã góp phần đưa nền y học nước nhà lên tầm cao mới, đặc biệt là ghép tim, ghép tạng.

Quan sát và bình luận: Lột xác ngoạn mục (trang 16): Trung Á không còn là sân sau của Nga nữa, cả ở bên ngoài lẫn trong thực chất, cho dù vai trò an ninh của Moscow vẫn lấn át.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.



