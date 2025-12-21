VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in ngày 21-12: Sẵn sàng cho Trung tâm tài chính quốc tế

Vĩnh Tùng - Quốc Thắng -

Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng là bước đi chiến lược, nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu

Video liên quan

Báo in ngày 16-12: Làn sóng hạn chế mạng xã hội với trẻ em

Báo in ngày 16-12: Làn sóng hạn chế mạng xã hội với trẻ em

Video 15/12/2025
Báo in ngày 17-12: Dạy thêm - học thêm là cần thiết hay lệch hướng?

Báo in ngày 17-12: Dạy thêm - học thêm là cần thiết hay lệch hướng?

Video 17/12/2025
Báo in ngày 18-12: Đất công cho thuê ngắn hạn bị "bẻ lái"

Báo in ngày 18-12: Đất công cho thuê ngắn hạn bị "bẻ lái"

Video 17/12/2025
Báo in Người Lao Động 19-12: U22 Việt Nam đăng quang ngoạn mục

Báo in Người Lao Động 19-12: U22 Việt Nam đăng quang ngoạn mục

Video 19/12/2025
Báo in ngày 21-12: Sẵn sàng cho Trung tâm tài chính quốc tế - Ảnh 1.

Báo in ngày 21-12

Thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số (trang 2): Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức phải thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số; đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn bộ các ngành, lĩnh vực.

Tìm về nốt lặng ở Rothenburg (trang 4): Giáng sinh năm nay ở châu Âu có vẻ trầm lắng hơn. Những cơn sóng lạm phát và hóa đơn năng lượng leo thang khiến người dân "lục địa già" phải thắt chặt hầu bao.

Trao yêu thương, gặt hy vọng (trang 5): Gần 10 năm mở xưởng điêu khắc gỗ, anh Hữu Minh Tài đã dạy nghề miễn phí cho nhiều thanh niên, giúp họ tự nuôi bản thân và gia đình.

Đổi thay giữa đại ngàn (trang 7): Không chỉ chắc tay súng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk còn là điểm tựa bình yên của người dân vùng biên giới trong phát triển kinh tế.

NHÀ VĂN NGUYỄN NHẬT ÁNH: Các nhân vật có lúc chẳng buồn nghe tôi (trang 8): "Tôi phải viết một cuốn sách để trả lời một cuốn sách" - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói như vậy về cuốn sách mới nhất của mình.

Cấp tốc đào tạo nhân lực cho ngành bán dẫn (trang 11): Giải bài toán nhân lực, cơ sở hạ tầng để TP HCM trở thành trung tâm bán dẫn mạnh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Người đưa Việt Nam lên bản đồ ghép tim thế giới (trang 14): Với đôi tay tài hoa, GS-TS-BS Bùi Đức Phú đã góp phần đưa nền y học nước nhà lên tầm cao mới, đặc biệt là ghép tim, ghép tạng.

Quan sát và bình luận: Lột xác ngoạn mục (trang 16): Trung Á không còn là sân sau của Nga nữa, cả ở bên ngoài lẫn trong thực chất, cho dù vai trò an ninh của Moscow vẫn lấn át. 

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo