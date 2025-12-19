Báo in Người Lao Động 19-12: U22 Việt Nam đăng quang ngoạn mục

Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 19-12







+ Lực đẩy tăng trưởng từ khoa học - công nghệ [Trang 2]

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò động lực then chốt cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước

+ Đi lại dịp Tết nóng dần, hãng bay tăng chuyến [Trang 3]

Nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2026 bằng đường hàng không tăng cao, vé máy bay đang cạn nhanh dù giá cao chót vót

+ U22 Việt Nam đăng quang ngoạn mục [Trang 8]

Bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau 30 phút đầu trận, song U22 Việt Nam đã lột xác trong hiệp 2 để đảo ngược tình thế, đánh bại U22 Thái Lan sau 120 phút và lên ngôi vô địch SEA Games 33 xứng đáng

+ Bầu chọn Mai Vàng hạng mục phim truyền hình: Kết quả khó đoán [Trang 9]

Các tác phẩm lọt vào vòng bầu chọn hạng mục Phim truyền hình Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 đều có thế mạnh riêng, được đánh giá ngang tài ngang sức

+ Khơi thông nguồn lực, giảm giá thành nhà ở xã hội [Trang 12]

Áp dụng cơ chế đặc thù, TP HCM rút ngắn thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội từ 8 tháng còn 45 ngày, quyết tâm hoàn thành 200.000 căn hộ vào năm 2028

+ Ngân hàng dốc sức huy động tiền gửi [Trang 10]

Vốn huy động tăng chậm hơn cho vay, buộc nhiều ngân hàng phải nâng lãi suất tiền gửi, cạnh tranh thu hút vốn từ dân cư trong giai đoạn cao điểm cuối năm

+ Áp lực tăng giá hàng Tết trên sàn [Trang 11]

Áp lực tăng phí sàn thương mại điện tử và quy định thuế mới đang khiến nhiều nhà bán online phải gấp rút điều chỉnh chiến lược để giữ lợi nhuận trong mùa cao điểm Tết

+ Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Thái Lan - Campuchia [Trang 16]

Cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sắp tới nhằm thuyết phục Thái Lan và Campuchia chấm dứt leo thang căng thẳng tại biên giới

Mời bạn đọc ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây



