Báo in Người Lao Động 22-12: Thưởng Tết khả quan, an tâm làm việc

Báo in Người Lao Động 22-12

Mời các bạn đọc E-PAPER https://nld.com.vn/e-paper.htm

+ Quân đội Nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025), Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, có bài viết quan trọng

[Trang 6]

+ Huyết mạch thu hút động lực tăng trưởng mới

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là một thực thể pháp lý thống nhất, hoạt động tại 2 địa điểm là TP HCM và Đà Nẵng

[Trang 2]

+ Xuất khẩu gạo dốc sức vượt khó

Các thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam như Philippines, Indonesia đang hướng tới việc tự chủ lương thực, đặt ra thách thức không nhỏ cho xuất khẩu gạo nước ta năm 2026

[Trang 3]

Xuất khẩu gạo dốc sức vượt khó

+ Thưởng Tết khả quan, an tâm làm việc

Nhiều giải pháp chăm lo cho người lao động với phương châm "ai cũng có Tết" đang được các doanh nghiệp và cơ quan chức năng chú trọng triển khai

[Trang 7]

+ SEA Games 33: Quả ngọt nhờ đầu tư bài bản

SEA Games 33 ghi nhận một kỳ đại hội thành công nữa của thể thao Việt Nam với hơn 2 thập kỷ duy trì thành tích trong tốp 3 quốc gia hàng đầu Đông Nam Á

[Trang 8]

SEA Games 33: Quả ngọt nhờ đầu tư bài bản

+ Dạy thêm, học thêm: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Hàng loạt vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực thi Thông tư 29/2024 về dạy thêm, học thêm cần được sửa đổi để linh hoạt hơn, tránh bị lúng túng khi thực hiện

[Trang 14]

+ Không nhân nhượng hàng giả, kém chất lượng

Lợi dụng đợt cao điểm mua sắm cuối năm, các đối tượng gian lận tung ra đủ chiêu trò tinh vi, từ giả mạo website đến livestream bán hàng kém chất lượng..., để "bẫy" người tiêu dùng

[Trang 13]

Không nhân nhượng hàng giả, kém chất lượng

+ Israel tính phương án đối phó Iran

Theo ước tính của Israel, Iran có thể tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo lên khoảng 3.000 quả mỗi năm nếu không bị ngăn chặn

[Trang 16]