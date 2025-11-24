Báo in ngày 25-11: Những đêm thành phố không ngủ

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 25-11 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

+ Đề xuất mô hình cơ quan báo chí chủ lực địa phương (Trang 2)

Nhiều ý kiến đề nghị cho phép một số tỉnh ủy, thành ủy thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện; bổ sung quy định cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương

+ Thêm chính sách vượt trội cho TP HCM (Trang 3)

Việc sửa đổi Nghị quyết 98/2023 cần thống nhất quan điểm mở ra các cơ chế, chính sách đặc thù nhưng phải quản lý được rủi ro

+ Vành đai 2 quyết không lỡ hẹn (Trang 5)

Hai đoạn quan trọng của đường Vành đai 2 TP HCM đang sẵn sàng ngày chuyển động để về đích

+ Vẫn bối rối khi áp dụng quy định của luật BHXH 2024 (Trang 7)

Sau gần 5 tháng áp dụng quy định của Luật BHXH 2024 vào thực tiễn, nhiều doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn khi thực hiện

+ Quỹ nhà ở: Thành bại ở thực thi (Trang 11)

Quỹ Nhà ở quốc gia là mô hình đã chứng minh hiệu quả ở Singapore và Hàn Quốc

+ Ấm tình người phút nguy nan (Trang 12-13)

Trong lũ dữ, những tấm gương vượt sóng, xoáy nước cứu người là khoảnh khắc ấn tượng, ấm tình người giữa nguy nan

+ Nguy kịch vì tra Google, hỏi AI để... chữa bệnh (Trang 14)

Nhiều người nhờ "người máy" chẩn bệnh và điều trị đã vô tình bỏ lỡ thời điểm vàng, đối mặt biến chứng sức khỏe khó lường

+ Động lực mới từ sân bay Long Thành (Trang 15)

Tỉnh Đồng Nai đang gấp rút hoàn thiện các khâu cuối để khởi công 3 khu công nghiệp gần sân bay Long Thành vào tháng 12 tới

+ Mỹ - Ukraine thu hẹp khác biệt (Trang 16)

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, nhận định hai bên đã đạt nhiều tiến triển và "đang tiến tới một nền hòa bình công bằng và bền vững"