Sáng mai, Báo Người Lao Động quay số trúng thưởng tri ân bạn đọc đăng ký E-Paper

Chương trình được tổ chức nhằm tri ân những bạn đọc đã đồng hành và ủng hộ E-Paper Người Lao Động, phiên bản báo in hiển thị trên máy tính hoặc thiết bị di động.

Giao diện E-Paper của Báo Người Lao Động (Ảnh chụp màn hình)

Cơ cấu giải thưởng có 38 phần quà, bao gồm: 10 thẻ taxi Xanh SM trị giá 2.000.000 đồng/thẻ, 20 mã Grab trị giá 50.000 đồng/mã và 8 voucher tham quan triển lãm Van Gogh tại Trung tâm thương mại GigaMall (TP HCM).

Kính mời bạn đọc đón xem livestream trên Fanpage Báo Người Lao Động (https://www.facebook.com/nguoilaodong) để theo dõi chương trình quay số và cập nhật kết quả chính thức.

Danh sách bạn đọc trúng thưởng sẽ được công bố ngay sau buổi livestream.