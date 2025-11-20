HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Sáng mai, Báo Người Lao Động quay số trúng thưởng tri ân bạn đọc đăng ký E-Paper

Kim Ngân

(NLĐO) - Vào 10 giờ 30 phút ngày 21-11, Báo Người Lao Động tổ chức quay số trúng thưởng dành cho bạn đọc đăng ký gói E-Paper từ ngày 28-7 đến hết ngày 31-10.

Chương trình được tổ chức nhằm tri ân những bạn đọc đã đồng hành và ủng hộ E-Paper Người Lao Động, phiên bản báo in hiển thị trên máy tính hoặc thiết bị di động.

img

Giao diện E-Paper của Báo Người Lao Động (Ảnh chụp màn hình)

Cơ cấu giải thưởng có 38 phần quà, bao gồm: 10 thẻ taxi Xanh SM trị giá 2.000.000 đồng/thẻ, 20 mã Grab trị giá 50.000 đồng/mã và 8 voucher tham quan triển lãm Van Gogh tại Trung tâm thương mại GigaMall (TP HCM).

Kính mời bạn đọc đón xem livestream trên Fanpage Báo Người Lao Động (https://www.facebook.com/nguoilaodong) để theo dõi chương trình quay số và cập nhật kết quả chính thức.

Danh sách bạn đọc trúng thưởng sẽ được công bố ngay sau buổi livestream.

E-Paper - phiên bản báo in định dạng PDF, hiển thị trên Báo Người Lao Động điện tử - là giải pháp đọc báo in tiện lợi cho mọi đối tượng độc giả. Bạn đọc truy cập vào địa chỉ: https://nld.com.vn/e-paper.htm để đăng ký tài khoản và trải nghiệm đọc báo in với phiên bản E-Paper.

Tin liên quan

Đọc E-Paper Báo Người Lao Động, nhận quà hấp dẫn

Đọc E-Paper Báo Người Lao Động, nhận quà hấp dẫn

E-Paper là sự lựa chọn hợp lý vì vẫn cập nhật được tin tức thời sự, vẫn tìm thấy những chuyên mục cụ thể mình mong muốn

E-Paper Báo Người Lao Động: Thêm tiện ích, nhiều ưu đãi

Sau hơn 1 tháng ra mắt, E-Paper Báo Người Lao Động đã kết nối hiệu quả báo in truyền thống tới độc giả trong và ngoài nước

Báo Người Lao Động ra mắt phiên bản E-Paper

E-Paper, phiên bản báo in hiển thị trên máy tính hoặc thiết bị di động, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho bạn đọc yêu thích tờ báo truyền thống trong thời đại số

