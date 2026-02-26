Báo in ngày 26-2: Concert Việt: Cuộc chơi triệu đồng vẫn “cháy” vé

Báo Người Lao Động số ra ngày 26-2-2026.

Chấn hưng văn hóa, xây điểm tựa quốc gia (trang 2 - 3): Bên cạnh phát triển kinh tế, chấn hưng văn hóa giữ vai trò nền tảng để đưa đất nước tiến nhanh, mạnh mẽ và bền vững

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP: Sẵn sàng trước thời điểm quan trọng (trang 5): Việc tổ chức bầu cử sớm giúp cử tri ngoài khơi thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, yên tâm bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuyển người không chỉ vì tấm bằng (trang 6): Doanh nghiệp cần nhân sự biết làm việc cùng AI, sẵn sàng học hỏi và thích ứng mô hình tinh gọn.

SÂN VẬN ĐỘNG VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN TẦM (*) Phép thử cho bài toán quản trị (trang 8): Việc 3 sân vận động tại Hưng Yên, Hà Nội và TP HCM được khởi công với hàng vạn chỗ ngồi mỗi sân mở ra một chương mới cho hạ tầng của thể thao Việt Nam.

Concert Việt: Cuộc chơi triệu đồng vẫn "cháy" vé (trang 9): Nếu trước đây, săn vé sao ngoại đã khó vì giá cao, thì nay vé concert ca sĩ trong nước cũng đắt ngang ngửa, thậm chí cao hơn.

Thị trường vàng, bạc tiếp tục nóng (trang 11): Các chuyên gia khuyến cáo người dân cân nhắc kỹ nhu cầu và khả năng tài chính trước khi mua vàng, nhất là trong giai đoạn giá biến động mạnh.

"Sếu đầu đàn" tăng tốc, dẫn nhịp tăng trưởng (trang 10): 2026 là năm bản lề trong chiến lược phát triển quốc gia và các tập đoàn lớn.

LÀM GÌ ĐỂ GIẢM ÙN TẮC GIAO THÔNG? (*) Đầu tư đồng bộ hạ tầng kết nối (trang 12): Cần đẩy nhanh hoàn thiện cao tốc đi đôi với đầu tư đồng bộ hạ tầng kết nối và phát triển vận tải công cộng

Nhịp đập trở lại, hy vọng nở hoa (trang 14): Các bác sĩ Việt Nam đã thực hiện thành công nhiều ca thông tim bào thai xuyên tử cung - một kỹ thuật y khoa được đánh giá là vươn tầm thế giới.

Tranh luận về ứng dụng AI trong quân sự (trang 16): Một số công ty tìm cách đặt ra giới hạn đối với việc sử dụng các sản phẩm AI của mình, trong khi những doanh nghiệp lại chọn hướng đi ngược lại.