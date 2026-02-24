Báo in Người Lao Động 25-2: Vàng, bạc “cháy” hàng

Báo in Người Lao Động 25-2

+ Tiếp tục chặng đường cống hiến

Từ những "địa ngục trần gian" trở về, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày lại tiếp tục chặng đường cống hiến, xây dựng đất nước

[Trang 5]

+ Ca phẫu thuật lịch sử

Dù đã làm chủ kỹ thuật ghép tạng song Bệnh viện Trung ương Huế vẫn gặp khó khăn do nguồn tạng hiến còn khan hiếm

[Trang 12-13]

+ Vàng, bạc "cháy" hàng

Sát ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng giêng), thị trường vàng, bạc trở nên sôi động. Dù giá neo ở mức cao kỷ lục song người dân vẫn đổ xô mua để cầu may

[Trang 3]

+ Tập trung kích cầu tiêu dùng từ đầu năm

Những chương trình bình ổn giá và khuyến mại vẫn được các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh sau kỳ nghỉ Tế

[Trang 11]

+ Làm gì để giảm ùn tắc giao thông?

Để giảm tình trạng ùn tắc, cần thực hiện đồng bộ 3 yếu tố: nâng cấp hạ tầng, tăng cường công nghệ điều tiết và nâng cao ý thức người tham gia giao thông

[Trang 12]

+ Tuyển sinh đại học năm 2026: Những thay đổi quan trọng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 với nhiều thay đổi quan trọng, thí sinh cần đặc biệt lưu ý

[Trang 14]

+ Không để ảnh hưởng an toàn bay

Khác với nhiều địa phương khác, sân bay Đà Nẵng nằm sát khu dân cư nên không phận thành phố trở thành khu vực rất nhạy cảm về an toàn bay

[Trang 15]

+ Mức thuế quan mới của Mỹ có hiệu lực

Giới chức Mỹ kêu gọi các đối tác thương mại duy trì thỏa thuận mà họ đã đàm phán với Washington

[Trang 16]