Báo in ngày 22-6: Sài Gòn - TPHCM, vùng đất mến thương

Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 22-6

- Tìm "cửa sáng" sau khi biết điểm thi lớp 10 (Trang 14)

Trong lúc chờ điểm chuẩn kỳ thi lớp 10 công lập, phụ huynh và thí sinh nên chủ động tìm hiểu những hướng đi mới "rộng cửa" và an toàn hơn

- Vùng đất mến thương (Trang 5)

Trong dòng chảy lịch sử trên 300 năm, Sài Gòn - Gia Định hay TP HCM hôm nay luôn thể hiện rõ nhất bản sắc phương Nam với các phẩm chất hào sảng, linh hoạt, nghĩa tình... Ở đây, mỗi tên gọi đều mang những câu chuyện rất riêng, phản ánh sống động quá trình hình thành và phát triển.

- Mệnh lệnh từ trái tim (Trang 12-13)

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng và là mệnh lệnh từ trái tim nhằm đưa các anh trở về với đất mẹ, gia đình và người thân

- Tuyển sinh Đại học 2026: "Chiến thuật" tăng cơ hội trúng tuyển (Trang 3)

Từ ngày 2 đến 17 giờ ngày 14-7, thí sinh chính thức đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học

- "Gà trống" Pháp gáy vang tại Philadelphia (Trang 8)

Ðội tuyển Pháp đang đứng trước cơ hội sớm giành vé vào vòng 1/16 nếu đánh bại Iraq ở lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026 diễn ra lúc 4 giờ ngày 23-6

- Miệt vườn hút khách dịp hè (Trang 15)

Không chỉ hấp dẫn bởi những vườn cây trĩu quả, các điểm đến miệt vườn miền Tây còn tạo dấu ấn bằng nét văn hóa bản địa, sự mộc mạc và gần gũi thiên nhiên

- Chờ gỡ vướng "khoảng lùi" cất nhà (Trang 12)

Quy định "khoảng lùi" hiện hành gây nhiều khó khăn. TP HCM đang gấp rút sửa đổi để người dân thuận lợi xây nhà

- Thách thức cho doanh nghiệp khởi nghiệp (Trang 11)

Số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường gia tăng đang phản ánh những khó khăn ngày càng lớn dành cho khu vực kinh tế tư nhân

- Bảo vệ giá trị lịch sử trên không gian số (Trang 6)

Thời gian gần đây, dư luận không khỏi trăn trở trước một vài hiện tượng "đáng tiếc" liên quan đến việc thẩm định nội dung một số ấn phẩm văn hóa và tài liệu giáo khoa hay ngay cả trong lĩnh vực khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục

- Hình thành các tập đoàn công nghệ chiến lược (Trang 2)

Các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn sẽ làm chủ, phát triển và thương mại hóa một số công nghệ chiến lược then chốt

- Toàn cầu kiểm kê khí nhà kính (Trang 10)

Khách sạn, trung tâm thương mại không có ống khói lớn nhưng máy lạnh, thiết bị chiếu sáng, thang máy... vận hành liên tục nên cũng tiêu thụ nhiên liệu đáng kể

Mời bạn đọc ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây.



