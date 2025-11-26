Báo in ngày 27-11: Thương lắm ngày đến trường sau lũ dữ

Báo in ngày 27-11

Dự trữ phương tiện đặc chủng để cứu nạn (Trang 2)

Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể về phân định vùng dự trữ quốc gia, dự trữ phương tiện đặc chủng cứu hộ - cứu nạn để ứng phó kịp thời khi có tình huống thiên tai

Xuất khẩu mở cánh cửa mới (Trang 3)

Xuất khẩu không chỉ là việc đưa hàng ra thế giới, mà phải đưa hàng đi bằng "con đường xanh", định vị thương hiệu hàng hóa Việt Nam

Nơi hiệu triệu mọi tấm lòng (Trang 5)

Hiệu triệu những tấm lòng hướng về miền Trung bằng sự nhanh nhạy và minh bạch, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã khơi sáng thêm đặc điểm hào hiệp, nhân ái của thành phố mang tên Bác

Bản lĩnh "mong manh" của 2 gã khổng lồ (Trang 9)

Barcelona và Man City vừa trải qua một lượt đấu vòng bảng rất đáng quên, thậm chí cả hai còn có nguy cơ phải trả giá cho tham vọng tại Champions League mùa này

Giải nỗi lo chó thả rông (Trang 13)

Ngoài việc chủ nuôi phải khai báo vật nuôi, khi ra nơi công cộng, vật nuôi phải được xích, rọ mõm, có người dắt và được tiêm phòng đầy đủ

Không lo thiếu hàng Tết (Trang 11)

Trái với lo ngại của người tiêu dùng, nhiều đơn vị khẳng định nguồn cung hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán được bảo đảm

Nước mắt và lời hứa vượt qua mất mát (Trang 15)

Ngày 26-11, chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã về các xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk) để hỗ trợ cho người dân vùng rốn lũ này.

Dự án đầy tham vọng ở châu Âu (Trang 16)

Greensand Future dự kiến trở thành địa điểm lưu trữ CO2 ngoài khơi đầu tiên đi vào hoạt động hoàn chỉnh của Liên minh châu Âu