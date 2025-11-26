HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Báo in ngày 27-11: Thương lắm ngày đến trường sau lũ dữ

Đỗ Thông - Thanh Long

Không một quyển sách, không một tập vở, học sinh vùng rốn lũ Hòa Thịnh trở lại trường chỉ… tay không

Báo in ngày 27-11: Thương lắm ngày đến trường sau lũ dữ - Ảnh 1.

Báo in ngày 27-11

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 27-11 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Dự trữ phương tiện đặc chủng để cứu nạn (Trang 2)

Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể về phân định vùng dự trữ quốc gia, dự trữ phương tiện đặc chủng cứu hộ - cứu nạn để ứng phó kịp thời khi có tình huống thiên tai

Xuất khẩu mở cánh cửa mới (Trang 3)

Xuất khẩu không chỉ là việc đưa hàng ra thế giới, mà phải đưa hàng đi bằng "con đường xanh", định vị thương hiệu hàng hóa Việt Nam

Nơi hiệu triệu mọi tấm lòng (Trang 5)

Hiệu triệu những tấm lòng hướng về miền Trung bằng sự nhanh nhạy và minh bạch, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã khơi sáng thêm đặc điểm hào hiệp, nhân ái của thành phố mang tên Bác

Báo in ngày 27-11: Thương lắm ngày đến trường sau lũ dữ - Ảnh 2.

Nơi hiệu triệu mọi tấm lòng

Bản lĩnh "mong manh" của 2 gã khổng lồ (Trang 9)

Barcelona và Man City vừa trải qua một lượt đấu vòng bảng rất đáng quên, thậm chí cả hai còn có nguy cơ phải trả giá cho tham vọng tại Champions League mùa này

Giải nỗi lo chó thả rông (Trang 13)

Ngoài việc chủ nuôi phải khai báo vật nuôi, khi ra nơi công cộng, vật nuôi phải được xích, rọ mõm, có người dắt và được tiêm phòng đầy đủ

Không lo thiếu hàng Tết (Trang 11)

Trái với lo ngại của người tiêu dùng, nhiều đơn vị khẳng định nguồn cung hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán được bảo đảm

Nước mắt và lời hứa vượt qua mất mát (Trang 15)

Ngày 26-11, chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã về các xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk) để hỗ trợ cho người dân vùng rốn lũ này.

Báo in ngày 27-11: Thương lắm ngày đến trường sau lũ dữ - Ảnh 3.

Trái tim miền Trung

Dự án đầy tham vọng ở châu Âu (Trang 16)

Greensand Future dự kiến trở thành địa điểm lưu trữ CO2 ngoài khơi đầu tiên đi vào hoạt động hoàn chỉnh của Liên minh châu Âu

Báo in ngày 27-11

Báo in ngày 19-11: Cà phê Việt gây sốt toàn cầu

Báo in ngày 19-11: Cà phê Việt gây sốt toàn cầu

(NLĐO) - Cà phê Việt Nam đang ở thời kỳ hoàng kim khi không chỉ là nơi cung cấp nguyên liệu chất lượng cao mà còn có cả văn hóa cà phê đặc sắc

Báo in ngày 22-11: Tổng lực cứu dân vùng mưa, lũ

(NLĐO) - Trung ương yêu cầu huy động tổng lực tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân vùng mưa, lũ

Báo in ngày 23-11: Cứu trợ khẩn cấp, không để ai đói, rét

(NLĐO) - Tập trung cao độ, với ưu tiên cao nhất là cứu trợ nhân dân, bảo vệ tính mạng người dân là trên hết

