Báo in ngày 27- 4: Kết nối 2 sân bay lớn

Báo in ngày 27- 4

+ TP HCM tiên phong bứt phá toàn diện

TP HCM không chỉ gánh vác trọng trách đầu tàu kinh tế mà còn mang sứ mệnh là "phòng thí nghiệm" thể chế, nơi tiên phong bứt phá để bước vào kỷ nguyên mới

[Trang 12]

+ Không để ai bị bỏ lại phía sau

Từ những chương trình chăm lo đến các chính sách dài hạn, TP HCM triển khai đồng bộ nhiều giải pháp an sinh xã hội, tạo điểm tựa vững chắc cho người dân

[Trang 7]

+ TP HCM nâng tầm thu hút vốn đầu tư

TP HCM đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế số...

[Trang 11]

+ Du lịch nhộn nhịp trong kỳ nghỉ lễ

Hai kỳ nghỉ lễ gần nhau vào cuối tháng 4, đầu tháng 5-2026 góp phần kích cầu du lịch trong nước

[Trang 2]

+ Kết nối 2 sân bay lớn

Sử dụng phương tiện công cộng nhằm bảo đảm di chuyển thông suốt giữa 2 sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất là phương án đang được TP HCM tập trung triển khai

[Trang 5]

+ Gỡ rào cản cho điện mặt trời mái nhà tự dùng

Điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu giúp tiết kiệm tiền điện song người dân còn lo lắng về thủ tục, chi phí và lựa chọn công nghệ

[Trang 10]

+ Vượt qua rào cản, làm chủ môi trường số

"Không ai bị bỏ lại phía sau" không phải là khẩu hiệu mà là cam kết hành động. Bình dân học vụ số chính là một trong những con đường biến cam kết ấy thành hiện thực

[Trang 14]

+ Lựa chọn khó khăn chờ ông Donald Trump

Một số chuyên gia nhận định Iran chưa sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ khi lập trường hai bên vẫn còn quá khác biệt

[Trang 16]

