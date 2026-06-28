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Báo in ngày 28-6: Không để lương hưu bị gián đoạn

Vĩnh Tùng - Vệ Loan -

Trước nguy cơ gián đoạn chi trả, nhiều địa phương tăng cường hỗ trợ người dân và đề xuất nới quy định về giấy ủy quyền.

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BÁO IN NGÀY 28-6: Không để lương hưu bị gián đoạn - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 28-6-2026.

Rộng cửa sau tốt nghiệp THCS (trang 2): Mặc dù chưa có điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 công lập, song nhiều thí sinh đã chủ động "rẽ hướng" sang học nghề.

Khai mở động lực tăng trưởng mới (trang 3): Cú hích của Khu thương mại tự do với kinh tế TPHCM là khả năng kéo theo việc hình thành trung tâm sản xuất công nghiệp mới, trung tâm phân phối khu vực, dịch vụ dữ liệu, bảo hiểm hàng hải...

Hạ tầng tăng tốc đón sân bay Long Thành (trang 5): Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm kết nối sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng liên kết vùng.

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại Tây Ninh (trang 7): Đại diện Báo Người Lao Động đã trao bảng tượng trưng, tặng 200 lá cờ Tổ quốc để địa phương thực hiện công trình thanh niên "Đường cờ Tổ quốc".

Người Cơ Tu giữ đất Trường Sơn (trang 7): Với người dân Cơ Tu, Anh hùng Alăng Bảy mãi là một biểu tượng. Ông sống trọn vẹn cho lý tưởng: trung thành với Đảng, gắn bó với Cách mạng, kiên cường giữ từng tấc đất Trường Sơn.

Siết quản trị hội nhóm mạng xã hội (trang 11): Các hội nhóm buộc phải chuyên nghiệp hóa, xây dựng quy trình kiểm duyệt rõ ràng và vận hành bài bản hơn.

Bữa cơm còn phần (trang 13): Một thành phố nhân văn hơn không chỉ nhờ những công trình lớn hay những khẩu hiệu đẹp. Nó bắt đầu từ những mái nhà còn biết chờ nhau, từ những người ra đường làm lụng vất vả nhưng cuối ngày vẫn muốn trở về tử tế, và từ những người ở nhà còn đủ kiên nhẫn để giữ lại cho nhau một phần ấm nóng.

Quan sát và bình luận: Lập pháp lại tuýt còi hành pháp (trang 16): Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Donald Trump sẽ chơi cuộc chơi khác với cả quốc hội lẫn Đảng Cộng hòa, với những người chống đối ở Mỹ lẫn với Iran.

 

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