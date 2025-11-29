Báo in ngày 29-11: Chiêu lừa tinh vi mua vàng online

Báo Người Lao Động số ra ngày 29-11-2025.

Khai mạc Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP HCM (Trang 5)

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ hôm nay, 29-11, đến ngày 30-11 với 500 đại biểu chính thức và 380 khách mời.

Bước ngoặt kết nối vùng của TP HCM ( Trang 3)

TP HCM chuẩn bị khởi công 3 dự án chiến lược: Cầu Cần Giờ, Cầu Phú Mỹ 2 và cầu Thủ Thiêm 4. Đây không chỉ là những cây cầu nối bờ mà còn là bước dịch chuyển chiến lược của thành phố, hứa hẹn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, du lịch và đô thị ven biển.

Điều chỉnh quy hoạch để tạo cực tăng trưởng mới (Trang 2)

Ngoài vấn đề hạ tầng, liên kết vùng, việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia cần quan tâm đến quản trị rủi ro thiên tai.

Chuyển đổi thuế cần đơn giản, hiệu quả hơn (Trang 10)

Công nghệ là một trong những giải pháp quyết định sự thành công của quá trình chuyển đổi thuế.

Nước mắt chảy ngược bên dòng sông Ba sau cơn lũ lịch sử (Trang 12)

Cơn lũ lịch sử đi qua vùng rốn lũ sông Ba đã để lại những khoảng trống mênh mông và nỗi đau xé lòng cho người ở lại.

11.000 tập vở sẽ đến với học sinh tâm lũ Khánh Hòa (Trang 13)

Hưởng ứng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động phát động, chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú II đã hỗ trợ 11.000 tập vở cho học sinh vùng lũ.

Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng tham dự Giải pickleball "Vòng tay yêu thương" (Trang 9)

Nhằm tạo sân chơi thể thao và hướng tới những giá trị cộng đồng, Giải pickleball "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức đang được đông đảo nghệ sĩ, người nổi tiếng, VĐV tích cực hưởng ứng.

Kết nối để phát triển, thịnh vượng (Trang 11)

Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa (TP HCM) đặt mục tiêu trở thành tổ chức đại diện uy tín, cầu nối tin cậy giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền và các đối tác kinh tế.

Đình Bắc - "Ngòi nổ" hứa hẹn tại SEA Games 33 (Trang 9)

Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, tự tin đi bóng và dứt điểm đa dạng.

Hiểu đúng tội "Lừa dối khách hàng" thời livestream (Trang 15)

Hai vụ án gần đây cho thấy pháp luật đang dần theo kịp những chiêu trò quảng cáo tinh vi của thị trường số.

Đào tạo bác sĩ nội trú: Cần tiếng nói chung (Trang 14)

Vấn đề cốt lõi của tranh luận kéo dài về chương trình bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, II giữa 2 Bộ Y tế và Bộ Giáo dục - Đào tạo là chưa có "trọng tài", cơ quan điều phối tối cao để thống nhất.

Đông Nam Á mưa lũ nhiều, vì sao? (Trang 16)

Theo các chuyên gia, nguyên nhân là sự kết hợp giữa các hệ thống thời tiết và tác động gia tăng của biến đổi khí hậu.