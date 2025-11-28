VIDEO
Báo in Người Lao Động 28-11: Ngân hàng đồng loạt trợ giúp vùng bão lũ

Quí Phong - Vệ Loan -

(NLĐO) - Cắt giảm 50 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; TP HCM cần thêm cơ chế, chính sách để bứt phá… là những nội dung đáng chú ý khác

Báo in Người Lao Động 28-11: Ngân hàng đồng loạt trợ giúp vùng bão lũ - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 28-11-2025.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

+ Cắt giảm 50 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (Trang 2)

Không cần thiết duy trì ngành, nghề có điều kiện ở cấp luật, mà nên để luật chuyên ngành hoặc nghị định quy định chi tiết

+ TP HCM cần thêm cơ chế, chính sách để bứt phá (Trang 3)

Nghị quyết 98/2023 đã tạo được sự chuyển biến tích cực, giúp kinh tế TP HCM phục hồi và tăng trưởng, song vẫn chưa đủ tháo gỡ các "nút thắt" mang tính cấu trúc, nhất là trong thu hút đầu tư và nhà đầu tư chiến lược

+ Ngân hàng đồng loạt trợ giúp vùng bão lũ (Trang 10)

Hàng loạt ngân hàng đã vào cuộc giảm lãi suất, khoanh nợ, hỗ trợ vốn nhằm giúp người dân và doanh nghiệp sớm khôi phục cuộc sống, ổn định sản xuất - kinh doanh

+ Sân khấu thử nghiệm: Hành trình sáng tạo lâu dài (Trang 8)

Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần VI - năm 2025 không chỉ là nơi trình diễn tác phẩm mà còn là diễn đàn trao đổi tư tưởng, xu hướng nghệ thuật giữa các đoàn trong nước và quốc tế

+ Black Friday bớt sức hút (Trang 11)

Việc sale quanh năm khiến mức giảm 50%-70% trong dịp Black Friday không còn tạo "áp lực mua sắm" với người tiêu dùng

+ Cấp phát miễn phí SGK cho học sinh vùng mưa lũ (Trang 14)

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị 10 triệu bản sách giáo khoa để cung ứng cho học sinh vùng mưa lũ

+ Quặn thắt với những vành khăn tang sau lũ dữ (Trang 12)

Giữa cảnh hoang tàn, đổ nát sau cơn lũ dữ, những phần quà nghĩa tình từ Chương trình "Trái tim miền Trung" được trao gửi kịp thời như lời động viên, san sẻ nỗi đau tột cùng với người ở lại

+ Đằng sau thảm họa cháy chung cư ở Hồng Kông (Trang 16)

Các chuyên gia kêu gọi tăng cường giám sát chặt chẽ vật liệu xây dựng ở những thành phố có mật độ dân cư cao, bao gồm việc sử dụng hệ thống giàn giáo chống cháy


