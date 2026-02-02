Báo in ngày 3-2: Khi chính sách chạm đến từng gia đình

Báo Người Lao Động số ra ngày 3-2-2026.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 3-2 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Cùng hiểu, cùng lo và cùng nghĩ (Trang 3)

Nhờ tâm thế "cùng hiểu, cùng lo, cùng nghĩ", ông Tô Bửu Giám được tín nhiệm phân công làm thư ký riêng, trợ lý thân cận cho nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt

Âm thầm cống hiến (Trang 7)

Bằng trí tuệ và tâm huyết, nhiều lao động đã thầm lặng tạo ra hàng loạt sáng kiến, làm lợi hàng tỉ đồng cho đơn vị

Chân sút Việt kiều ghi dấu (trang 9)

Vòng 12 V-League 2025-2026 cuối tuần qua, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức có được 3 điểm bởi bộ đôi chân sút Việt kiều

Thị trường căn hộ gặp áp lực lớn (Trang 10)

Lãi suất tăng, cả người mua nhà lẫn chủ đầu tư đều chịu áp lực

Phù phép độc chất bằng phiếu kiểm nghiệm khống (Trang 12)

Từ những tờ phiếu kiểm nghiệm được "phù phép" mà không cần mẫu vật, hàng loạt sản phẩm kém chất lượng đã đường hoàng lưu thông

Gỡ vướng cho khách đến Sơn Đoòng, Tú Làn (Trang 13)

Những ngày qua, các doanh nghiệp khai thác tour tại hang Sơn Đoòng hay hệ thống hang động Tú Làn thuộc tỉnh Quảng Trị đang đứng ngồi không yên

Mở trục phát triển từ biển (Trang 15)

Hệ thống giao thông ven biển khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đang thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế biển, logistics, du lịch và hình thành các đô thị hiện đại

Nguyên nhân đẩy giá vàng, bạc đảo chiều (Trang 16)

Vàng và bạc tiếp tục bị bán tháo sau khi thị trường đánh giá lại triển vọng chính sách của FED một khi có lãnh đạo mới



