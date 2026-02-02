VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in Người Lao Động 2-2: Ngăn kịch bản xấu Mỹ tấn công Iran

Quí Phong - Quốc Thắng -

Nỗ lực kìm giá hàng hóa Tết; Bùng nổ trạm đổi pin xe máy điện; Triệt phá đường dây sản xuất gas giả cực lớn... là những nội dung đáng chú ý khác

Video liên quan

Báo in ngày 31-1: Bất an với bữa ăn học đường

Báo in ngày 31-1: Bất an với bữa ăn học đường

Video 30/01/2026
Báo in ngày 26-1: Vé Tết vào giai đoạn "cháy"

Báo in ngày 26-1: Vé Tết vào giai đoạn "cháy"

Thời sự 26/01/2026
Báo in ngày 27-1: Nỗi niềm "bạn uống tôi lái"

Báo in ngày 27-1: Nỗi niềm "bạn uống tôi lái"

Thời sự 26/01/2026
Báo in ngày 28-1: Giá vàng, bạc “nóng bỏng tay”

Báo in ngày 28-1: Giá vàng, bạc “nóng bỏng tay”

Video 28/01/2026
Báo in Người Lao Động 2-2: Ngăn kịch bản xấu Mỹ tấn công Iran - Ảnh 1.

Báo in Người Lao Động 2-2

 + Họ đã cống hiến thầm lặng

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vừa thống nhất danh sách 5 Bí thư Chi bộ xuất sắc được đề nghị tuyên dương trong toàn Đảng năm 2026. Đây là những cá nhân có nhiều cống hiến thiết thực, ý nghĩa mà thầm lặng

[Trang 5]

+ Khai thác hiệu quả quyền phát triển không gian đô thị

Khai thác quyền phát triển không gian đô thị có thể là chìa khóa giúp TP HCM không thất thu ngân sách và minh bạch hóa quy hoạch

[Trang 12]

+ Nỗ lực kìm giá hàng hóa Tết

Dù một số mặt hàng rục rịch tăng giá nhưng về tổng thể, nguồn hàng Tết năm nay dồi dào, giá cả hợp lý để người dân mua sắm

[Trang 2]

+ Bùng nổ trạm đổi pin xe máy điện

Tại nhiều tuyến đường trung tâm các thành phố lớn, hàng loạt trạm đổi pin xuất hiện, tạo thuận lợi cho người sử dụng xe máy điện

[Trang 10]

+ Khối rubic nhiệm mầu

Trong hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô giáo Cao Thị Hải An đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng học sinh, đồng nghiệp và cả cộng đồng

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây

[Trang 14]

+ Triệt phá đường dây sản xuất gas giả cực lớn

Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt ra quân kiểm tra 10 địa điểm, bắt giữ 16 đối tượng và thu giữ hàng ngàn bình gas được làm giả tinh vi

[Trang 13]

+ Đỗ Anh Văn - trung tâm kết nối của U23 Việt Nam

Trong thành phần ban huấn luyện tuyển Việt Nam, anh Đỗ Anh Văn không chỉ làm nhiệm vụ phiên dịch mà còn truyền tải đầy đủ tư duy chiến thuật của HLV Kim Sang-sik

[Trang 9]

+ Ngăn kịch bản xấu Mỹ tấn công Iran

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường hộ tống của Mỹ đã hiện diện tại vùng biển Ả Rập

[Trang 16]

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo