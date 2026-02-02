Báo in Người Lao Động 2-2: Ngăn kịch bản xấu Mỹ tấn công Iran

Báo in Người Lao Động 2-2

+ Họ đã cống hiến thầm lặng

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vừa thống nhất danh sách 5 Bí thư Chi bộ xuất sắc được đề nghị tuyên dương trong toàn Đảng năm 2026. Đây là những cá nhân có nhiều cống hiến thiết thực, ý nghĩa mà thầm lặng

[Trang 5]

+ Khai thác hiệu quả quyền phát triển không gian đô thị

Khai thác quyền phát triển không gian đô thị có thể là chìa khóa giúp TP HCM không thất thu ngân sách và minh bạch hóa quy hoạch

[Trang 12]

+ Nỗ lực kìm giá hàng hóa Tết

Dù một số mặt hàng rục rịch tăng giá nhưng về tổng thể, nguồn hàng Tết năm nay dồi dào, giá cả hợp lý để người dân mua sắm

[Trang 2]

+ Bùng nổ trạm đổi pin xe máy điện

Tại nhiều tuyến đường trung tâm các thành phố lớn, hàng loạt trạm đổi pin xuất hiện, tạo thuận lợi cho người sử dụng xe máy điện

[Trang 10]

+ Khối rubic nhiệm mầu

Trong hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô giáo Cao Thị Hải An đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng học sinh, đồng nghiệp và cả cộng đồng

[Trang 14]

+ Triệt phá đường dây sản xuất gas giả cực lớn

Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt ra quân kiểm tra 10 địa điểm, bắt giữ 16 đối tượng và thu giữ hàng ngàn bình gas được làm giả tinh vi

[Trang 13]

+ Đỗ Anh Văn - trung tâm kết nối của U23 Việt Nam

Trong thành phần ban huấn luyện tuyển Việt Nam, anh Đỗ Anh Văn không chỉ làm nhiệm vụ phiên dịch mà còn truyền tải đầy đủ tư duy chiến thuật của HLV Kim Sang-sik

[Trang 9]

+ Ngăn kịch bản xấu Mỹ tấn công Iran

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường hộ tống của Mỹ đã hiện diện tại vùng biển Ả Rập

[Trang 16]