image

Báo in ngày 30-12: Dữ liệu cá nhân không thể sử dụng tùy tiện

Đỗ Thông - Chi Phan -

(NLĐO) - Khi việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng ngày càng mở rộng, yêu cầu minh bạch, tôn trọng quyền riêng tư và tuân thủ pháp luật trở nên cấp thiết

Báo in ngày 30-12: Dữ liệu cá nhân không thể sử dụng tùy tiện - Ảnh 1.

Bìa báo in Người Lao Động ngày 30-12

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 30-12 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Triển khai chiến lược đối ngoại ở tầm cao mới (Trang 2)

Thủ tướng yêu cầu ngành ngoại giao mở rộng không gian phát triển, kiến tạo cơ hội đột phá, lan tỏa hình ảnh Việt Nam tương xứng với tầm vóc, thế và lực của đất nước trong kỷ nguyên mới

Bước đột phá thực chất trong phục vụ (Trang 3)

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM ra đời với mục tiêu giải quyết nhanh chóng, hiệu quả hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp

Công trường sôi động trước thềm năm mới (Trang 5)

Trên 2 đại công trường ở TP HCM, công tác thi công diễn ra khẩn trương với mục tiêu sớm bảo đảm việc đi lại, nhất là dịp cao điểm

Diễn như không diễn (Trang 8)

Hạng mục "Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất" năm nay quy tụ hầu hết những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt

Hộ kinh doanh tính toán "chia hai" (Trang 11)

Nhiều hộ kinh doanh chia sẻ khi quy định mới về quản lý thuế có hiệu lực, họ sẽ phải tăng giá theo nguyên tắc "chia hai" chi phí

Mũi khoan đá hé lộ bí mật nghìn năm (Trang 12-13)

Ẩn chứa những bí mật lịch sử với tuổi đời nghìn năm, "Sưu tập mũi khoan đá Thác Hai" đã được công nhận là bảo vật quốc gia

Trốn đóng BHXH sẽ không còn "vùng an toàn" (Trang 12)

Hướng dẫn hồ sơ khởi tố hình sự hành vi trốn đóng BHXH được đánh giá là "thuốc đặc trị" cho tình trạng chây ì, đáp ứng mong mỏi của người lao động

Cơ hội lớn cho Đông Nam Á (Trang 16)

Khối ngoại đảo chiều mua ròng, mở ra cơ hội thu hút 20 tỉ USD vào thị trường chứng khoán Đông Nam Á nhờ mức định giá hấp dẫn

