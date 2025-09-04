Báo in ngày 4-9: Vì sao giá vàng chưa giảm?

Ngoài ra, Báo Người Lao Động còn có một số thông tin hấp dẫn khác

Báo Người Lao Động số ra ngày 4-9-2025.

Khơi dậy tinh thần khát vọng vươn lên (trang 2): Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị An Giang và Lâm Đồng có giải pháp mạnh mẽ nhằm phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy khởi nghiệp và khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khơi dậy tinh thần khát vọng vươn lên.

Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia (trang 2): Với điện hạt nhân, Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 với các đối tác phù hợp, bảo đảm lợi ích cao nhất của Việt Nam có tính đến thỏa thuận trước đây, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2030 – 2035.

Thêm quyền, thêm cơ chế để TP HCM bứt phá (trang 3): Với quy mô siêu đô thị sau sáp nhập, TP HCM cần thêm cơ chế và chính sách đặc thù để bứt phá, giải quyết hạ tầng, thu hút nhà đầu tư chiến lược và phát triển bền vững

Tăng tốc giải ngân đầu tư công (trang 5): Nhiều giải pháp từ khâu thi công đến giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh để các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM tăng tốc trong bối cảnh còn ít tháng nữa là hết năm.

Mọi thắng lợi đều bắt nguồn từ nhân dân (*) (trang 6): Sự thành công của các hoạt động và lễ kỷ niệm lần này một lần nữa khẳng định chân lý: Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Vang mãi giai điệu tự hào về Tổ quốc (trang 8): Âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn nhắc nhở về lịch sử, về những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã để lại.

Rốt ráo xử lý kẹt xe (trang 12): Tình trạng kẹt xe nghiêm trọng đang bủa vây nhiều tuyến đường huyết mạch của TP HCM, khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.

Đến trường an toàn, hạnh phúc, phát triển toàn diện (trang 14): TS Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, kỳ vọng TP sẽ đào tạo một thế hệ trẻ không chỉ đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn giàu lòng nhân ái, bản lĩnh vàsẵn sàng hội nhập.

Chính trường Thái Lan thêm biến động (trang 16): Đảng Nhân dân đối lập ủng hộ ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo Đảng Bhumjaithai, làm thủ tướng mới.