image

Báo in ngày 3-9: TP HCM vượt khó khi dạy học 2 buổi/ngày

Văn Quyên - Vệ Loan -

03/09/2025 00:00

(NLĐO) - Quy định về dạy 2 buổi/ngày ở các cơ sở giáo dục được xem là căn cứ pháp lý cụ thể, rõ ràng để các nhà trường triển khai giáo dục toàn diện

Báo in ngày 3-9: TP HCM vượt khó khi dạy học 2 buổi/ngày - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 3-9-2025.

Báo Người Lao Động số ra ngày 3-9-2025.

Dân tộc trường tồn, đất nước hùng cường (Trang 2)

Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc

Bạn bè quốc tế - nguồn cổ vũ to lớn đối với Việt Nam (Trang 3)

Các vị khách quốc tế nhấn mạnh Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, nổi bật và toàn diện, từ đó nâng cao vai trò và vị thế quốc tế

TP HCM vượt khó khi dạy học 2 buổi/ngày (Trang 14)

Quy định về dạy 2 buổi/ngày ở các cơ sở giáo dục được xem là căn cứ pháp lý cụ thể, rõ ràng để các nhà trường triển khai giáo dục toàn diện

Nở rộ món chay mùa Vu lan (Trang 11)

Tháng 7 âm lịch - mùa Vu lan không chỉ gợi nhắc những giá trị hiếu đạo mà còn là thời điểm sôi động nhất trong năm của ngành thực phẩm chay

Tưng bừng mùa du lịch cuối hè (Trang 5)

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và dịp nghỉ cuối hè 4 ngày, các địa phương tưng bừng đón du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng

U23 Việt Nam đủ sức thắng Bangladesh (Trang 9)

Tuyển U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn Bangladesh, đối thủ ở trận ra quân vào tối 3-9

Thị trường smartwatch vào cuộc đua mới (Trang 13)

Từ một sản phẩm công nghệ với tiện ích cơ bản, smartwatch đã trở thành thiết bị cá nhân không thể thiếu đối với những người theo đuổi lối sống năng động

Giá vàng và cú hích từ FED (Trang 16)

Giá vàng thế giới hôm 2-9 có thời điểm tăng lên mức 3.578,40 USD/ounce, vượt qua kỷ lục trước đó là 3.509,90 USD/ounce hồi tháng 4.

Đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (Trang 7)

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư lớn, do vậy cần giảm thêm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người lao động

Chứng khoán bứt phá: Người vui vẻ, kẻ thở dài (Trang 10)

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tháng 8 với nhiều gam màu. Có người hân hoan vì lãi lớn, người lại tiếc nuối vì đứng ngoài, cũng có người lựa chọn an toàn sau những cú sốc quá khứ 


