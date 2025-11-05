Báo in ngày 5-11: Hoán cải xe máy xăng sang xe điện: Khả thi?

Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 5-11

- Văn kiện trình Đại hội Đảng phải xứng tầm (Trang 3)

Tổng Bí thư yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề hệ trọng để bảo đảm Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đủ tầm định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

- Chuyển cả tấm lòng tới đồng bào bị bão, lũ (Trang 5)

Đi cùng kinh phí, hàng hóa đến 18 tỉnh, thành là tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM

- "Thương nhau cùng" ở vùng thiên tai (Trang 15)

Họ trở về để sẻ chia với bà con trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. Cùng với họ là bao tấm lòng nhân ái của người dân cả nước…

- Tuyên chiến với nạn khai thác IUU (Trang 2)

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung truy quét tàu cá "3 không": Không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác

- Hoán cải xe máy xăng sang xe điện: Khả thi? (Trang 13)

Giải pháp chuyển đổi động cơ điện cho xe máy chạy xăng mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể, song cần đề phòng nguy cơ chập cháy

- Khơi dậy nội lực, thúc đẩy đột phá (Trang 6)

Kiên định và đổi mới đồng bộ, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045

- Khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP HCM: Điểm tựa cho người ở lại, lời nhắc nhở cho tương lai (Trang 12)

Theo các chuyên gia y tế, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 là một chủ trương nhân văn, không chỉ để tưởng nhớ người đã khuất mà còn là biểu tượng cho sự đoàn kết toàn dân và một bài học giá trị cho tương lai

- TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2026: Không thả nổi kỳ thi đánh giá năng lực (Trang 14)

Một điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh 2026 là Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thống nhất nguyên tắc và tiêu chí đánh giá năng lực giữa các trường đại học

- THIẾU HỤT LAO ĐỘNG LÀNH NGHỀ (*): Lời giải từ doanh nghiệp (Trang 7)

Không chờ nguồn cung lao động, nhiều doanh nghiệp chủ động phối hợp và tự đào tạo, xây dựng môi trường làm việc để giữ chân nhân lực giỏi

- Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: Cực tăng trưởng mới (*): Xây dựng chuỗi giá trị (Trang 11)

Trong văn kiện trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, cả 4 tỉnh Tây Nguyên - Nam Trung Bộ đều xác định nông - lâm - ngư nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội

Mời bạn đọc ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây.



