Báo in Người Lao Động 3-11: Lương nhà giáo được xếp cao nhất





Báo in Người Lao Động 3-11

+ Thu hẹp khoảng cách giữa nghị quyết và thực tiễn

Những nghị quyết trụ cột là tầm nhìn rất tiến bộ nhưng chỉ trở thành hiện thực khi bộ máy hành chính tự cải cách để tương thích với tinh thần đó

[Trang 6]

+ Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Một công trình, nhiều thông điệp

TP HCM mời người dân đóng góp ý kiến cho công trình đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19. Đây là một công trình nhân văn nhằm ghi nhận những mất mát và tôn vinh tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người dân thành phố

[Trang 12]

Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Một công trình, nhiều thông điệp

+ Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: Cực tăng trưởng mới

Khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi các địa phương sáp nhập, khi rừng gặp biển, khi những tuyến cao tốc nối liền cao nguyên với duyên hải, khi nông - lâm - thủy sản, du lịch... cùng tạo nên sức bật mới

[Trang 11]

+ Lương nhà giáo được xếp cao nhất

Từ ngày 1-1-2026, lương nhà giáo dự kiến sẽ được ưu tiên xếp cao nhất khối hành chính sự nghiệp. Dự kiến lương cơ bản của tất cả giáo viên tăng thêm 2-7 triệu đồng/tháng

[Trang 2]

Lương nhà giáo được xếp cao nhất

+ Tiếp sức người dân gượng dậy sau mưa lũ

Chương trình "Trái tim miền Trung" đã trao hỗ trợ cho 4 gia đình có người mất và 1 gia đình gặp khó khăn do mưa lũ tại TP Huế và tỉnh Quảng Trị

[Trang 3]

Tiếp sức người dân gượng dậy sau mưa lũ

+ Tương lai sáng cho nhà ở xã hội

Cùng với quy hoạch, việc giải phóng nguồn lực từ quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị được kỳ vọng tạo đột phá trong công tác phát triển nhà ở xã hội

[Trang 5]

+ Hà Thị Hậu - "tượng đài" làng chạy bộ Việt Nam

Liên tiếp về đích trong Top 2 hai giải chạy trail hàng đầu Trung Quốc trong vòng nửa tháng, Hà Thị Hậu khiến thế giới chú ý nhiều hơn đến làng chạy bộ Việt Nam

[Trang 9]

Hà Thị Hậu - "tượng đài" làng chạy bộ Việt Nam

+ Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Sở Y tế TP HCM khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các bệnh viện thẩm mỹ, phòng khám… sai phạm

[Trang 14]