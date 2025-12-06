Báo in ngày 6-12: Đường phố TP HCM nay “lạ” lắm!

Bìa báo in Người Lao Động ngày 6-12

- VINFUTURE 2025: Tôn vinh khoa học phục vụ nhân loại (Trang 2)

Thành tựu của các nhà khoa học đoạt giải VinFuture 2025 đã, đang và sẽ tiếp tục cứu sống hàng triệu người trong nhiều thập kỷ tới

- Giải pháp hài hòa cho chung cư và xe điện (Trang 3)

Nhà nước cần có quy định cụ thể cũng như chính sách hỗ trợ đối với các chung cư về trạm sạc xe điện để bảo đảm hài hòa xu hướng và lợi ích các bên

- Hàng Tết bắt đầu lên kệ (Trang 11)

Hàng Tết 2026 đã bắt đầu lên kệ, phục vụ người tiêu dùng muốn thưởng thức sớm hoặc tham khảo mẫu mã trước khi mua chính thức

- Tăng mức đóng BHYT: Dịch vụ phải đổi mới trước (Trang 7)

Bộ Y tế đề xuất nâng mức đóng BHYT theo lộ trình để hướng tới thực hiện chính sách miễn viện phí cơ bản toàn dân, mở rộng danh mục thuốc BHYT

- Đường phố TP HCM nay "lạ" lắm! (Trang 12)

Tác dụng của Nghị định 168 và hệ thống camera AI đã tạo cú hích, giúp người dân từ bỏ thói quen "nhờn luật"

- Thể thao quá đà, hệ lụy khó lường (Trang 14)

Luyện tập thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe song cần biết cách lựa chọn, phân sức tập luyện phù hợp để phòng tránh rủi ro

- Gói vay ưu đãi cho người trẻ bất ngờ tạm dừng (Trang 10)

Một số ngân hàng vẫn duy trì gói vay ưu đãi cho người trẻ nhưng có điều chỉnh lãi suất

- Tài sản tỉ phú thế giới phá kỷ lục (Trang 16)

Theo báo cáo công bố hôm 4-12 của Ngân hàng Đầu tư và dịch vụ tài chính UBS (Thụy Sĩ), số lượng tỉ phú trên toàn thế giới cũng như tổng tài sản của họ đã chạm mức cao kỷ lục trong năm nay

- Tương lai xanh, sạch đôi bờ kênh, rạch (Trang 5)

Với kỳ vọng được sự hỗ trợ của Trung ương, TP HCM sẽ đạt được mục tiêu di dời nhà trên và ven kênh rạch, nâng cao chất lượng sống người dân

- Chế tài rõ ràng, thực thi phải mạnh mẽ (Trang 15)

Từ ngày 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức; cưỡng ép thành viên gia đình đóng góp tài chính quá khả năng; chiếm đoạt tài sản chung hoặc tài sản riêng của thành viên trong gia đình… sẽ bị xử phạt

