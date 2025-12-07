VIDEO
Báo in ngày 7-12: Tăng tốc mở cửa bầu trời

Vĩnh Tùng - Lê Duy -

Ngành hàng không tăng tốc dịp cao điểm cuối năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2026 là thông tin nổi bật trên Báo Người Lao Động số ra ngày 7-12

Trào lưu xếp hàng mua gà rán "săn tuần lộc" gây sốt trong giới trẻ mùa Noel 2025

Ngoài ra, Báo Người Lao Động còn có nhiều thông tin hấp dẫn khác:

28/34 TỈNH, THÀNH TĂNG TRƯỞNG GRDP 8% TRỞ LÊN (trang 2)

Bên cạnh giữ vững ổn định kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, bảo đảm an sinh.

TRỌN TÌNH VỚI ĐỒNG ĐỘI (trang 5)

Cựu chiến binh Hoàng Ngọc Bích thổ lộ rằng ông may mắn sống sót là bởi đồng đội "giao nhiệm vụ" để ông trở về.

Báo in ngày 7-12: Tăng tốc mở cửa bầu trời - Ảnh 1.

Bìa in Báo Người Lao Động ra ngày 7-12-2025

CÔ LIN KÝ ỨC KHÔNG QUÊN (trang 7)

36 năm đã trôi qua, hình ảnh tàu HQ-505 với một nửa thân nằm trên đảo Cô Lin và hình ảnh đảo Gạc Ma - nơi 64 đồng đội hy sinh - vẫn hằn sâu trong ký ức tôi.

MỞ TRẠM SẠC XE ĐIỆN: TIỀM NĂNG NHƯNG KHÔNG "DỄ ĂN"! (trang 10)

Mô hình kinh doanh trạm sạc xe điện kết hợp các dịch vụ tiện ích đang phát triển khá mạnh, song hiệu quả chưa như kỳ vọng.

AI DẪN LỐI TP HCM THÀNH SIÊU ĐÔ THỊ (trang 11)

Bắt đầu từ những bước đi nhỏ, số hóa các dịch vụ đơn giản trước khi mở rộng sang lĩnh vực phức tạp.

VỊ BÁC SĨ CÓ ĐÔI BÀN TAY TÀI HOA (trang 14)

Với tài năng về vi phẫu, bác sĩ Nguyễn Cao Viễn, Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), đã hồi sinh nhiều cuộc đời tưởng chừng rơi vào bóng tối, không thể phục hồi.

BI KỊCH Ê CHỀ CỦA NỮ PHÓ GIÁM ĐỐC TỪNG ĐI BÁN VÉ SỐ (trang 15)

Đằng sau bản án 15 năm tù là những câu chuyện đầy nước mắt về số phận một người đàn bà bị dồn đến chân tường bởi bi kịch gia đình và sự nhẹ dạ, cả tin.

QUAN SÁT VÀ BÌNH LUẬN: QUA RỒI THỜI OANH LIỆT (trang 16)

Châu Âu không còn là một trung tâm quyền lực của thế giới vì bản thân châu lục này hiện không tự giải quyết nổi mọi vấn đề đang đặt ra.

