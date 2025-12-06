VIDEO
VIDEO: "Hương sắc ngũ vị" tại Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn 2025

Quỳnh Trâm -

(NLĐO) - Cơm cua sốt cay, sủi cảo Tứ Xuyên, canh tiềm, dimsum..., hàng trăm món ăn đậm chất ẩm thực Trung Hoa đã hội tụ tại Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn 2025

Tiếp nối thành công của 2 mùa trước, Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn - Food Story 2025 quay trở lại với quy mô ấn tượng hơn. Chương trình diễn ra từ 9 giờ ngày 5 đến tối 7-12, mang đến không gian văn hóa đặc trưng của khu vực An Đông, Chợ Lớn và Chợ Quán, TPHCM.

Với chủ đề "Hương sắc ngũ vị", lễ hội năm nay tôn vinh sự kết hợp tinh tế giữa hương thơm, sắc màu và 5 vị cơ bản trong nghệ thuật chế biến. Đây cũng là dịp để tôn vinh sự hòa quyện văn hóa lâu đời giữa người Việt và cộng đồng người Hoa đang cùng sinh sống và phát triển trên địa bàn.

Lễ hội năm nay gồm 59 gian hàng tiêu chuẩn, giới thiệu hơn 300 món ăn đến từ các nhà hàng, quán ăn trứ danh.

Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn lần III-2025 diễn ra tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ văn hóa - Thể thao phường An Đông.

Anh Khiêm – đại diện gian hàng Tiệm cơm Đông Nguyên - hào hứng: "Lần này, Đông Nguyên mang đến những món ăn đặc trưng của quán như mì đùi gà, mì xá xíu và các loại canh tiềm bổ dưỡng".

VIDEO: Hơn 300 món ngon "Hương sắc ngũ vị" hội tụ tại Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn - Food Story 2025

Anh Tài, đại diện một nhà hàng, cho biết thực đơn lễ hội vô cùng phong phú với cơm chiên Dương Châu, gà xé, bánh lọt, khoai môn chiên xù, chả giò sốt cay, bánh mì pudding, sủi cảo Tứ Xuyên... "Để tri ân khách hàng, chúng tôi áp dụng mức đồng giá 60.000 đồng cho mỗi món ăn" - anh nhấn mạnh.

Lễ hội còn là nơi để các đầu bếp phô diễn sự sáng tạo. Tại gian hàng của Nhà hàng 138 (thuộc chuỗi nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo), thực khách có cơ hội thưởng thức "Bún 3 vị" độc đáo (kết hợp vị cay, béo và súp), cơm cua sốt Singapore, súp vi cá, tôm sốt mayonnaise...

Hàng trăm món ăn đậm chất ẩm thực Trung Hoa hội tụ tại Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn

Không dừng lại ở việc trải nghiệm ẩm thực, du khách đến đây còn có thể trực tiếp tham gia chế biến món ngon cùng các đầu bếp chuyên nghiệp; thưởng thức các màn biểu diễn Lân Sư Rồng đặc sắc và chương trình giao lưu văn nghệ hằng đêm.

Một điểm nhấn khác của lễ hội năm nay là hoạt động diễu hành 100 xe đạp, đưa du khách "check-in" các điểm đến du lịch đặc trưng trên địa bàn. 

