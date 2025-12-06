Trào lưu xếp hàng mua gà rán "săn tuần lộc" gây sốt trong giới trẻ mùa Noel 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Ẩm thực

Trào lưu xếp hàng mua gà rán "săn tuần lộc" gây sốt trong giới trẻ mùa Noel 2025

Kim Phúc

(NLĐO) - Một số khách mua 3-4 combo gà rán để giữ một con thú bông tuần lộc, tặng bạn một con và bán lại con còn dư cho những người chưa kịp săn quà.

Những ngày đầu tháng 12, nhiều cửa hàng Jollibee ở TP HCM ghi nhận lượng khách tăng mạnh đột biến khi thương hiệu gà rán này triển khai chương trình tặng thú bông tuần lộc mùa Giáng sinh cho khách mua combo đồ ăn 149.000 đồng.

Sự lan tỏa của chương trình đến nhanh đến bất ngờ. Món quà nhỏ từ Jollibee đã vô tình trở thành chất xúc tác khiến không khí Giáng sinh 2025 được kích hoạt sớm. Từ sáng đến tối muộn, dòng người đổ về các cửa hàng Jollibee, tạo nên nhịp mua sắm sôi nổi nhiều ngày liền.

Hình ảnh khách xếp hàng trước cửa, shipper chờ nhận đơn và loạt túi gà rán kèm thú bông đỏ rực nhanh chóng phủ khắp mạng xã hội. Tại nhiều cửa hàng, lượng đơn tăng đột biến, thậm chí hết quà chỉ sau vài giờ mở bán combo bởi số lượng khách "săn tuần lộc" rất đông.

Trào lưu xếp hàng mua gà rán "săn tuần lộc" gây sốt trong giới trẻ mùa Noel 2025 - Ảnh 1.

Cửa hàng Jollibee đông kín khách giữa “cơn sốt tuần lộc”

Trào lưu xếp hàng mua gà rán "săn tuần lộc" gây sốt trong giới trẻ mùa Noel 2025 - Ảnh 2.
Trào lưu xếp hàng mua gà rán "săn tuần lộc" gây sốt trong giới trẻ mùa Noel 2025 - Ảnh 3.

Trào lưu xếp hàng mua gà rán "săn tuần lộc" gây sốt trong giới trẻ mùa Noel 2025 - Ảnh 4.

Hình ảnh xếp hàng "săn tuần lộc" quen thuộc trong những ngày gần đây

Theo giới kinh doanh, hiện tượng này phần nào phản ánh sức mạnh của chiến dịch marketing mùa vụ trong thói quen tiêu dùng hiện nay, nhất là ở nhóm khách trẻ. Con thú bông tuần lộc bất ngờ trở thành "biểu tượng check-in" mùa Noel 2025. Hàng trăm video ghi lại khoảnh khắc mở túi, đón chờ tuần lộc xuất hiện dày đặc trên TikTok và Instagram.

Trào lưu xếp hàng mua gà rán "săn tuần lộc" gây sốt trong giới trẻ mùa Noel 2025 - Ảnh 5.
Trào lưu xếp hàng mua gà rán "săn tuần lộc" gây sốt trong giới trẻ mùa Noel 2025 - Ảnh 6.

Chú tuần lộc Jollibee chiếm spotlight trong bữa ăn trưa của giới trẻ

Nhiều bạn trẻ còn biến việc "đi săn tuần lộc" thành thử thách, đi từ nơi này sang nơi khác chỉ để tìm cửa hàng vẫn còn quà. Trên các diễn đàn mua sắm, không ít người chia sẻ bí kíp chọn giờ, xếp hàng nhanh hoặc khoe trọn bộ tuần lộc phiên bản khăn choàng, túi đựng đủ màu.

Tại một chi nhánh trên đường Hậu Giang, phường Bình Tây, dòng khách xếp hàng kéo dài ra tận lề đường. Một số khách mua liền 3-4 combo chỉ để giữ một con, tặng bạn một con và bán lại con còn dư cho những người chưa kịp săn quà.

Vào giờ cao điểm, khu vực nhận đơn của nhiều cửa hàng chật kín áo khoác đồng phục tài xế công nghệ. Nhiều shipper công nghệ tiết lộ phần lớn khách đặt đơn chỉ để lấy quà tặng, thậm chí không quan tâm món ăn đi kèm.

Trào lưu xếp hàng mua gà rán "săn tuần lộc" gây sốt trong giới trẻ mùa Noel 2025 - Ảnh 7.

Thông báo “hết combo gấu” được dán tại quầy thanh toán ngay trong giờ cao điểm

Cùng thời điểm này năm ngoái, Jollibee từng tạo "cơn sốt" tương tự với thú bông Capybara, khiến nhiều chi nhánh liên tục cháy hàng. Công thức quà dễ thương, số lượng giới hạn và combo vừa túi tiền một lần nữa chứng minh hiệu quả khi đánh đúng tâm lý thích sưu tầm, chia sẻ khoảnh khắc mùa lễ hội của giới trẻ.

Theo các chuyên gia marketing, Jollibee không chỉ bán combo mà đang bán trải nghiệm. Hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội càng làm tăng sức nóng, tạo hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ) và thúc đẩy quyết định mua ngay lập tức.

Trào lưu tuần lộc cũng phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng hiện đại. Đó là nội dung viral dẫn dắt hành vi và thông tin xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội dễ dàng trở thành cơn sốt ngoài đời thật.


Tin liên quan

Gà rán KFC, Jollibee, Texas Chicken đồng loạt bị giả mạo thương hiệu, chuyện gì đang xảy ra?

Gà rán KFC, Jollibee, Texas Chicken đồng loạt bị giả mạo thương hiệu, chuyện gì đang xảy ra?

(NLĐO)- Thời gian gần đây, các thương hiệu gà rán đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều tài khoản mạo danh thương hiệu trên các nền tảng Facebook và TikTok.

Chuỗi gà rán KFC Việt Nam thông báo khẩn về các phát ngôn thiếu chuẩn mực

(NLĐO)- KFC cho rằng những phát ngôn đó không chỉ ảnh hưởng uy tín và hình ảnh thương hiệu này mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của khách hàng

Bi kịch tiệc cưới ở Ấn Độ: 15 người bị thương vì ẩu đả giành ăn gà rán

Một đám cưới ở Ấn Độ đã trở nên hỗn loạn sau cuộc ẩu đả giành món gà rán giữa gia đình cô dâu và chú rể. Nhiều người bị thương, buộc cảnh sát phải can thiệp.

mùa Giáng sinh Jollibee gà rán cửa hàng Jollibee đi săn tuần lộc săn tuần lộc Joliibee
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo