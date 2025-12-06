Trào lưu xếp hàng mua gà rán "săn tuần lộc" gây sốt trong giới trẻ mùa Noel 2025

Những ngày đầu tháng 12, nhiều cửa hàng Jollibee ở TP HCM ghi nhận lượng khách tăng mạnh đột biến khi thương hiệu gà rán này triển khai chương trình tặng thú bông tuần lộc mùa Giáng sinh cho khách mua combo đồ ăn 149.000 đồng.

Sự lan tỏa của chương trình đến nhanh đến bất ngờ. Món quà nhỏ từ Jollibee đã vô tình trở thành chất xúc tác khiến không khí Giáng sinh 2025 được kích hoạt sớm. Từ sáng đến tối muộn, dòng người đổ về các cửa hàng Jollibee, tạo nên nhịp mua sắm sôi nổi nhiều ngày liền.

Hình ảnh khách xếp hàng trước cửa, shipper chờ nhận đơn và loạt túi gà rán kèm thú bông đỏ rực nhanh chóng phủ khắp mạng xã hội. Tại nhiều cửa hàng, lượng đơn tăng đột biến, thậm chí hết quà chỉ sau vài giờ mở bán combo bởi số lượng khách "săn tuần lộc" rất đông.

Cửa hàng Jollibee đông kín khách giữa “cơn sốt tuần lộc”

Hình ảnh xếp hàng "săn tuần lộc" quen thuộc trong những ngày gần đây

Theo giới kinh doanh, hiện tượng này phần nào phản ánh sức mạnh của chiến dịch marketing mùa vụ trong thói quen tiêu dùng hiện nay, nhất là ở nhóm khách trẻ. Con thú bông tuần lộc bất ngờ trở thành "biểu tượng check-in" mùa Noel 2025. Hàng trăm video ghi lại khoảnh khắc mở túi, đón chờ tuần lộc xuất hiện dày đặc trên TikTok và Instagram.

Chú tuần lộc Jollibee chiếm spotlight trong bữa ăn trưa của giới trẻ

Nhiều bạn trẻ còn biến việc "đi săn tuần lộc" thành thử thách, đi từ nơi này sang nơi khác chỉ để tìm cửa hàng vẫn còn quà. Trên các diễn đàn mua sắm, không ít người chia sẻ bí kíp chọn giờ, xếp hàng nhanh hoặc khoe trọn bộ tuần lộc phiên bản khăn choàng, túi đựng đủ màu.

Tại một chi nhánh trên đường Hậu Giang, phường Bình Tây, dòng khách xếp hàng kéo dài ra tận lề đường. Một số khách mua liền 3-4 combo chỉ để giữ một con, tặng bạn một con và bán lại con còn dư cho những người chưa kịp săn quà.

Vào giờ cao điểm, khu vực nhận đơn của nhiều cửa hàng chật kín áo khoác đồng phục tài xế công nghệ. Nhiều shipper công nghệ tiết lộ phần lớn khách đặt đơn chỉ để lấy quà tặng, thậm chí không quan tâm món ăn đi kèm.

Thông báo “hết combo gấu” được dán tại quầy thanh toán ngay trong giờ cao điểm

Cùng thời điểm này năm ngoái, Jollibee từng tạo "cơn sốt" tương tự với thú bông Capybara, khiến nhiều chi nhánh liên tục cháy hàng. Công thức quà dễ thương, số lượng giới hạn và combo vừa túi tiền một lần nữa chứng minh hiệu quả khi đánh đúng tâm lý thích sưu tầm, chia sẻ khoảnh khắc mùa lễ hội của giới trẻ.

Theo các chuyên gia marketing, Jollibee không chỉ bán combo mà đang bán trải nghiệm. Hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội càng làm tăng sức nóng, tạo hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ) và thúc đẩy quyết định mua ngay lập tức.

Trào lưu tuần lộc cũng phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng hiện đại. Đó là nội dung viral dẫn dắt hành vi và thông tin xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội dễ dàng trở thành cơn sốt ngoài đời thật.